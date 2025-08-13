Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)

Cristiano De André at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (13 Aug 25) Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy

Marc Rebillet, Il Mago Del Gelato, and Mezerg at Masseria Ferragnano (13 Aug 25) Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

Tananai at Arena della Versilia (13 Aug 25) Arena della Versilia, Via Foce Morta, 131, 54038, Cinquale, Italy

Albertino, Fargetta, Molella, and Giorgio Prezioso at Festival di Majano (14 Aug 25) Festival di Majano, Piazza Italia, 33030, Udine, Italy

Mace, joan thiele, and Acid Arab at Masseria Ferragnano (14 Aug 25) Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

Protopapa at Eremo Club (14 Aug 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

CANCELED: Alex Britti at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (16 Aug 25) All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

Marco Masini at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (17 Aug 25) All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

Amii Stewart at Anfiteatro Ivan Graziani (19 Aug 25) Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy

Fabri Fibra at Live Arena (20 Aug 25) Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

The Night Skinny at Area Feste (20 Aug 25) with RRARI DAL TACCO, Promessa, and Peter Napo Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

Noemi at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (22 Aug 25) All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

The Murder Capital, Gaia Banfi, and The Underground Youth at Eremo Club (22 Aug 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

joan thiele at Rocca Malatestiana (23 Aug 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25) Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Palermo, Italy

Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25) Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

Luchè at Piazza Cardinal Pacca (26 Aug 25) Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento, Italy

Patty Pravo at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (26 Aug 25) All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Al Castello Di Milazzo (27 Aug 25) Teatro Al Castello Di Milazzo, Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy

Fiorella Mannoia at Live Arena (29 Aug 25) Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

Tredici Pietro and Juck! at Rotondo Music Festival (29 Aug 25) Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy

Fiorella Mannoia at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (30 Aug 25) Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy

Mace at Anfiteatro Romano Di Terni (30 Aug 25) Anfiteatro Romano Di Terni, Via del Vescovado 7, 05100, Terni, Italy

Tredici Pietro, Juck!, Evissimax, Elasi, and Bello Figo at Rotondo Music Festival (30 Aug 25) Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy

Lucio Corsi at Esedra di Palazzo Te (31 Aug 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

Pierdavide Carone at Giardino Corallo (31 Aug 25) Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

Cristiano De André at Esedra di Palazzo Te (01 Sep 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

Fiorella Mannoia at Esedra di Palazzo Te (02 Sep 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

karan aujla and Ikky at Fabrique (02 Sep 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

MASSIMO GIUNTINI at Nelson Mandela Forum (03 Sep 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Marco Masini at Piazza dei Cavalieri (03 Sep 25) Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

Fiorella Mannoia at Piazza dei Cavalieri (04 Sep 25) Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

Lowprofile at La Nau (04 Sep 25) La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

Fast Animals and Slow Kids at Nxt (05 Sep 25) Nxt, 24121, Bergamo, Italy

Level 42 at Piazza dei Cavalieri (06 Sep 25) Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

Marlene Kuntz at Ostia Antica Festival Park (06 Sep 25) Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

Marlene Kuntz at Teatro Romano di Ostia Antica (06 Sep 25) Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy

dente at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (06 Sep 25) Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

I Gatti Mézzi at Piazza dei Cavalieri (07 Sep 25) Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

The White Buffalo at Rocca Malatestiana (07 Sep 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

zenon pereyra at La Nau (07 Sep 25) La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

Rocco Hunt at Reggia di Caserta (11 Sep 25) Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy

Samuel at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (11 Sep 25) Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

Tananai at Reggia di Caserta (13 Sep 25) Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy

The Whistling Heads at Giardino Corallo (13 Sep 25) Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, I Cani, Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, and Savana Funk at Testaccio Estate (14 Sep 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

Norris Man at La Nau (14 Sep 25) La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

Giorgia at Reggia di Caserta (16 Sep 25) Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy

Marco Castello at Estragon (19 Sep 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Neri Marcorè at Ostia Antica Festival Park (19 Sep 25) Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

Ciclonautas and Malaputa at La Nau (20 Sep 25) La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

irossa at Spazio 211 (20 Sep 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

Pink Floyd Legend at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Sep 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Revisiting Creedence at Atlantico (22 Sep 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Revisiting Creedence at Fabrique (23 Sep 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

Alex Wyse at Atlantico (26 Sep 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

The Martinez Brothers at Fabrique (26 Sep 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

Tonino Carotone at Giardino Corallo (27 Sep 25) Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

Filippo Graziani at Teatro Goldoni (03 Oct 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

Jan Garbarek Group at Teatro Goldoni (04 Oct 25) with Trilok Gurtu Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

Holly Johnson at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (06 Oct 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Artie 5ive at Gran Teatro Geox (07 Oct 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Diego Basso at Teatro Cartiere Carrara (08 Oct 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni at PalaAlpitour (09 Oct 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Raphael Gualazzi at Teatro Goldoni (10 Oct 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Verdi (11 Oct 25) Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

Briga at Casa Della Musica Federico I (11 Oct 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Diego Basso at Gran Teatro Geox (11 Oct 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Artie 5ive at Fabrique (13 Oct 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

Marco Mengoni at Unipol Forum (13 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Marco Mengoni at Unipol Forum (15 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Carl Brave at Casa Della Musica Federico I (16 Oct 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Carl Brave at Eremo Club (17 Oct 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Denise Faro at Atlantico (17 Oct 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

80 Voglia Live Show at CMP Arena (18 Oct 25) CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy

La Luz at Spazio 211 (18 Oct 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

The Watch at Teatro Nuovo (18 Oct 25) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Niccolo Fabi at Gran Teatro Geox (20 Oct 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Artie 5ive at Atlantico (21 Oct 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Marco Mengoni at Vitrifrigo Arena (21 Oct 25) Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Artie 5ive at Casa Della Musica Federico I (23 Oct 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Carl Brave at Hall (23 Oct 25) Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

The Watch at Teatro Cartiere Carrara (23 Oct 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Ministri at New Age Club (24 Oct 25) New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy

Ute Lemper at Teatro Goldoni (24 Oct 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

Brit Floyd at Gran Teatro Geox (25 Oct 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Marco Mengoni at Unipol Arena (25 Oct 25) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Niccolo Fabi at Teatro Lyrick (25 Oct 25) Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

Pink Floyd History at Teatro Nuovo (25 Oct 25) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Carl Brave at Teatro della Concordia (29 Oct 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (29 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Carl Brave at Fabrique (30 Oct 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (31 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

I Cani at Estragon (02 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Lucilla at Teatro Cartiere Carrara (02 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni at PalaSele (04 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Raf at Teatro Cartiere Carrara (04 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Daniela Pes and Iosonouncane at Betonhalle (05 Nov 25) Betonhalle, 35 Gerichtstraße, 13347, Berlin, Germany

I Cani at Estragon (05 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Marco Mengoni at PalaSele (05 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

I Cani at Estragon (06 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Angelo Branduardi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (09 Nov 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (09 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

I Cani at Estragon (10 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Rkomi at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (11 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Carl Brave at Teatro Cartiere Carrara (12 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (13 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Raf at Teatro Duse (13 Nov 25) Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Goldoni (15 Nov 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

coez at Palazzo dello Sport (15 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Annalisa at Palazzo Del Turismo (16 Nov 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

I Cani at Atlantico (19 Nov 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Dardust at Teatro San Babila (20 Nov 25) Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy

Ministri at Hacienda (20 Nov 25) Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy

Angelo Branduardi at CMP Arena (21 Nov 25) CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy

Dardust at Teatro San Babila (21 Nov 25) Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy

Annalisa at Palazzo dello Sport (22 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Micah P. Hinson at Spazio 211 (22 Nov 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

Ministri at Eremo Club (22 Nov 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Marco Mengoni at Hallenstadion (24 Nov 25) Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland

Angelo Branduardi at Teatro delle Muse (26 Nov 25) Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

Marco Mengoni at Festhalle Frankfurt (26 Nov 25) Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany

Beatbox at Teatro Nuovo (27 Nov 25) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Carl Brave at Palazzo dello Sport (27 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Negrita at Teatro delle Muse (27 Nov 25) Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

Michael Rother at Teatro CTM (28 Nov 25) Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Di Varese (29 Nov 25) Teatro Di Varese, Piazza della Repubblica, 21100, Varese, Italy

Annalisa at Unipol Forum (29 Nov 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Negrita at Teatro Lyrick (29 Nov 25) Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (01 Dec 25) Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy

Noemi at Teatro Lyrick (01 Dec 25) Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

I Cani at Teatro Cartiere Carrara (03 Dec 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni at Salle Pleyel (03 Dec 25) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

I Cani at Teatro Cartiere Carrara (04 Dec 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Martin Barre at Teatro Corso (04 Dec 25) Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy

Brunori Sas at Sala Apolo (05 Dec 25) Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113, 08004, Barcelona, Spain

Martin Barre at Teatro CTM (05 Dec 25) Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy

Annalisa at Palaflorio (06 Dec 25) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

I Cani at Eremo Club (06 Dec 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

John Smith at Circolo Admr Chiari (06 Dec 25) Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy

Tredici Pietro at Hacienda (06 Dec 25) Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy

I Cani at Eremo Club (07 Dec 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Brunori Sas at Cirque Royal (09 Dec 25) Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

I Cani at Casa Della Musica Federico I (10 Dec 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Giorgia at Vitrifrigo Arena (12 Dec 25) Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Negrita at Teatro Infinity 1 (12 Dec 25) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Infinity 1 (13 Dec 25) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

The Zen Circus at Estragon (13 Dec 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Noemi at Teatro Duse (15 Dec 25) Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Brunori Sas at Columbia Theater (16 Dec 25) Columbia Theater, Columbiadamm 9-11, 10965, Berlin, Germany

Abba Dream at Teatro Nuovo (29 Dec 25) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Duse (05 Jan 26) Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Dardust at Teatro Gioiello (12 Jan 26) Teatro Gioiello, C. Colombo 31, 10129, Turin, Italy

Tony Colombo at Teatro Corso (14 Jan 26) Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy

Battisti at Teatro Nuovo (16 Jan 26) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Dardust at Teatro Ai Colli (16 Jan 26) Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Infinity 1 (23 Jan 26) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

Dardust at Teatro Verdi (23 Jan 26) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Dardust at Teatro Nuovo (24 Jan 26) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Nomadi at Teatro Infinity 1 (24 Jan 26) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

Pink Floyd Immersion at Teatro Ai Colli (30 Jan 26) Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy

Beatbox at Teatro Infinity 1 (31 Jan 26) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

P.F.M. at Teatro delle Muse (07 Feb 26) Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

Giorgio Poi at La Cigale (12 Feb 26) La Cigale, 120 Boulevard de Rochechouart, 75018, Paris, France

Los Lobos at Palasport San Bernardino (12 Feb 26) Palasport San Bernardino, Via Palazzolo, 25032, Chiari, Italy

Los Lobos at Circolo Admr Chiari (13 Feb 26) Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy

Angelo Branduardi at Cirque Royal (03 Mar 26) Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

Angelo Branduardi at Lokschuppen (07 Mar 26) Lokschuppen, Werderstrasse 4, 66763, Dillingen, Germany

Olly at Vitrifrigo Arena (13 Mar 26) Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Nino Frassica at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (25 Apr 26) Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy

Blanco at Vitrifrigo Arena (16 May 26) Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Caparezza at Piazza Sordello (04 Jul 26) Piazza Sordello, 46100, Mantova, Italy

Ultimo at Tor Vergata (04 Jul 26) Tor Vergata, 00133, Rome, Italy

Caparezza at Arena della Regina (25 Jul 26) Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)