Home Articoli Musica per cani, 16 canzoni che celebrano l’amore tra uomo e cane
Articoli

Musica per cani, 16 canzoni che celebrano l’amore tra uomo e cane

Se cercate un libro che vi faccia sorridere, commuovere e riflettere sul rapporto con i vostri amici a quattro zampe e sul loro amore incondizionato, «Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell'uomo» è sicuramente quello che fa per voi.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
14 Agosto 2025

Harry & Pallino

Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo è un libro di Luca D’Ambrosio che raccoglie sedici brani di artisti e generi diversi dedicati ai cani. Ogni canzone è accompagnata da una breve storia e il risultato finale è davvero godibile e commovente.

Le canzoni scelte da D’Ambrosio riescono a trasmettere l’amore, l’affetto e la gratitudine che gli esseri umani provano per i loro amici a quattro zampe. Sono brani che spaziano dal rock al pop, dal folk al blues, tutti interpretati da artisti di grande talento.

Il piccolo volume edito da Arcana è un vero e proprio omaggio al migliore amico dell’uomo, e riesce a far rivivere ai lettori emozioni davvero uniche. Musica per cani è consigliato a tutti quelli che amano i cani e che vogliono scoprire alcune delle canzoni più belle a loro dedicate.

Ecco alcuni dei brani più belli del libro:

  • Martha My Dear dei Beatles
  • The Day That Lassie Went to the Moon dei Camper Van Beethoven
  • Old King di Neil Young
  • I Love My Dog di Cat Stevens
  • The Marvin Boogaloo di Giuliano Palma & the Bluebeaters

Dunque, se cercate un libro ben scritto che vi faccia sorridere, commuovere e riflettere sul vostro rapporto con i cani e sul loro amore incondizionato, questo è sicuramente quello che fa per voi. (Sara Mago)

Acquista “Musica per cani” (libro) su Amazon

PS: il 26 agosto di ogni anno si celebra la giornata internazionale (o mondiale) del cane.


Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie

Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 14 Agosto 2025

MUSICLETTER.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato e diretto dal 2005 da Luca D'Ambrosio

Condividi
Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
14 Agosto 2025

Articoli recenti

Un altro ferragosto di Paolo Virzì, il sequel di Ferie d’agosto

14 Agosto 2025

Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl

14 Agosto 2025

Peggiori o semplicemente incompresi? Gli album e i brani più controversi della storia della musica

14 Agosto 2025

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

14 Agosto 2025

Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

14 Agosto 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile

14 Agosto 2025