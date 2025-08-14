Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl”

Taylor Swift ha svelato ufficialmente su Instagram il suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, annunciando la sua data di uscita il 3 ottobre 2025. La notizia è stata data dalla stessa artista americana durante la sua partecipazione al podcast New Heights, condotto dal fidanzato Travis Kelce e dal fratello Jason Kelce.

Una nuova era – estetica, musica e collaborazioni

Il progetto segna l’ingresso in una nuova fase creativa, caratterizzata da un’estetica cabaret anni ’20 e ’30, con predominanza del colore arancione che accompagna tutta la comunicazione visiva, dalla copertina allo styling promozionale. La copertina, opera di Mert Alas e Marcus Piggott, ritrae Swift mezza immersa in acqua, a sottolineare il contrasto tra lo show esteriore e la vita privata dietro le quinte. The Life of a Showgirl sarà composto da 12 tracce, una scelta simbolica che richiama il numero dell’album. Tra i brani più attesi figurano: The Fate of Ophelia (che omaggia il personaggio shakespeariano), Elizabeth Taylor, Father Figure (un omaggio a George Michael), Actually Romantic e Cancelled!

Il titolo dell’album è preso dal brano finale, The Life of a Showgirl, che vede la partecipazione speciale di Sabrina Carpenter, sua compagna di tour durante le tappe australiane. Sul fronte della produzione, Taylor Swift si riconnette ai suoi collaboratori storici pop: Max Martin e Shellback, responsabili di alcuni dei suoi più grandi successi, in un album mirato a sonorità “pop dirette e contagiose”, in netto contrasto con l’approccio introspettivo del precedente The Tortured Poets Department.

Cosa ci aspetta

Il 3 ottobre 2025 rappresenta dunque l’inizio di una nuova fase per Taylor Swift con un album che si preannuncia visivamente evocativo e musicalmente ritmico, e con lo scopo di raccontare tutta l’energia del dietro le quinte del suo Eras Tour. Con il contributo di Sabrina Carpenter, l’estetica vintage e la produzione focalizzata di Martin e Shellback, The Life of a Showgirl promette di essere uno dei lavori più effervescenti della carriera della Swift. (La redazione)