Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.
-
sabato 16 Agosto
Alguer Summer Festival 2025
Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy
-
sabato 16 Agosto
CANCELED: Alex Britti at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (16 Aug 25)
All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy
-
domenica 17 Agosto
Marco Masini at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (17 Aug 25)
All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy
-
martedì 19 Agosto
Amii Stewart at Anfiteatro Ivan Graziani (19 Aug 25)
Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy
-
mercoledì 20 Agosto
Alguer Summer Festival 2025
Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy
-
mercoledì 20 Agosto
Fabri Fibra at Live Arena (20 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
-
mercoledì 20 Agosto
The Night Skinny at Area Feste (20 Aug 25) with RRARI DAL TACCO, Promessa, and Peter Napo
Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy
-
venerdì 22 Agosto
Noemi at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (22 Aug 25)
All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy
-
venerdì 22 Agosto
The Murder Capital, Gaia Banfi, and The Underground Youth at Eremo Club (22 Aug 25)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy
-
sabato 23 Agosto
joan thiele at Rocca Malatestiana (23 Aug 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
-
domenica 24 Agosto
Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25)
Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Palermo, Italy
-
domenica 24 Agosto
Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
-
domenica 24 Agosto
okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
-
martedì 26 Agosto
Luchè at Piazza Cardinal Pacca (26 Aug 25)
Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento, Italy
-
martedì 26 Agosto
Patty Pravo at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (26 Aug 25)
All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy
-
mercoledì 27 Agosto
Fiorella Mannoia at Teatro Al Castello Di Milazzo (27 Aug 25)
Teatro Al Castello Di Milazzo, Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy
-
venerdì 29 Agosto
Fiorella Mannoia at Live Arena (29 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
-
venerdì 29 Agosto
Tredici Pietro and Juck! at Rotondo Music Festival (29 Aug 25)
Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy
-
sabato 30 Agosto
Fiorella Mannoia at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (30 Aug 25)
Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy
-
sabato 30 Agosto
Mace at Anfiteatro Romano Di Terni (30 Aug 25)
Anfiteatro Romano Di Terni, Via del Vescovado 7, 05100, Terni, Italy
-
sabato 30 Agosto
Mantova Summer Festival 2025
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
-
sabato 30 Agosto
Tredici Pietro, Juck!, Evissimax, Elasi, and Bello Figo at Rotondo Music Festival (30 Aug 25)
Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy
-
domenica 31 Agosto
Lucio Corsi at Esedra di Palazzo Te (31 Aug 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
-
domenica 31 Agosto
Pierdavide Carone at Giardino Corallo (31 Aug 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
-
lunedì 1 Settembre
Cristiano De André at Esedra di Palazzo Te (01 Sep 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
-
martedì 2 Settembre
Fiorella Mannoia at Esedra di Palazzo Te (02 Sep 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
-
martedì 2 Settembre
karan aujla and Ikky at Fabrique (02 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
-
mercoledì 3 Settembre
MASSIMO GIUNTINI at Nelson Mandela Forum (03 Sep 25)
Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy
-
mercoledì 3 Settembre
Marco Masini at Piazza dei Cavalieri (03 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
-
giovedì 4 Settembre
Fiorella Mannoia at Piazza dei Cavalieri (04 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
-
giovedì 4 Settembre
Lowprofile at La Nau (04 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
-
venerdì 5 Settembre
Fast Animals and Slow Kids at Nxt (05 Sep 25)
Nxt, 24121, Bergamo, Italy
-
sabato 6 Settembre
Level 42 at Piazza dei Cavalieri (06 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
-
sabato 6 Settembre
Marlene Kuntz at Ostia Antica Festival Park (06 Sep 25)
Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy
-
sabato 6 Settembre
Marlene Kuntz at Teatro Romano di Ostia Antica (06 Sep 25)
Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy
-
sabato 6 Settembre
dente at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (06 Sep 25)
Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
-
domenica 7 Settembre
I Gatti Mézzi at Piazza dei Cavalieri (07 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
-
domenica 7 Settembre
The White Buffalo at Rocca Malatestiana (07 Sep 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
-
domenica 7 Settembre
zenon pereyra at La Nau (07 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
-
giovedì 11 Settembre
Rocco Hunt at Reggia di Caserta (11 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
-
giovedì 11 Settembre
Samuel at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (11 Sep 25)
Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
-
sabato 13 Settembre
Tananai at Reggia di Caserta (13 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
-
sabato 13 Settembre
The Whistling Heads at Giardino Corallo (13 Sep 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
-
domenica 14 Settembre
Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, I Cani, Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, and Savana Funk at Testaccio Estate (14 Sep 25)
Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy
-
domenica 14 Settembre
Norris Man at La Nau (14 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
-
martedì 16 Settembre
Giorgia at Reggia di Caserta (16 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
-
mercoledì 17 Settembre
Sword of wisdom 2025
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy
-
venerdì 19 Settembre
Marco Castello at Estragon (19 Sep 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
venerdì 19 Settembre
Neri Marcorè at Ostia Antica Festival Park (19 Sep 25)
Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy
-
sabato 20 Settembre
Ciclonautas and Malaputa at La Nau (20 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
-
sabato 20 Settembre
irossa at Spazio 211 (20 Sep 25)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
-
lunedì 22 Settembre
Pink Floyd Legend at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Sep 25)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy
-
lunedì 22 Settembre
Revisiting Creedence at Atlantico (22 Sep 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
-
lunedì 22 Settembre
Whiplash - Ciné-Concert 2025
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy
-
martedì 23 Settembre
Revisiting Creedence at Fabrique (23 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
-
venerdì 26 Settembre
Alex Wyse at Atlantico (26 Sep 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
-
venerdì 26 Settembre
The Martinez Brothers at Fabrique (26 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
-
sabato 27 Settembre
Tonino Carotone at Giardino Corallo (27 Sep 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
-
venerdì 3 Ottobre
Filippo Graziani at Teatro Goldoni (03 Oct 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
-
sabato 4 Ottobre
Jan Garbarek Group at Teatro Goldoni (04 Oct 25) with Trilok Gurtu
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
-
domenica 5 Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Conegliano, Italy
-
lunedì 6 Ottobre
Holly Johnson at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (06 Oct 25)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy
-
martedì 7 Ottobre
Artie 5ive at Gran Teatro Geox (07 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
-
mercoledì 8 Ottobre
Diego Basso at Teatro Cartiere Carrara (08 Oct 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
giovedì 9 Ottobre
Marco Mengoni at PalaAlpitour (09 Oct 25)
PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy
-
venerdì 10 Ottobre
Raphael Gualazzi at Teatro Goldoni (10 Oct 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
-
sabato 11 Ottobre
Angelo Branduardi at Teatro Verdi (11 Oct 25)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
-
sabato 11 Ottobre
Briga at Casa Della Musica Federico I (11 Oct 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
-
sabato 11 Ottobre
Diego Basso at Gran Teatro Geox (11 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
-
domenica 12 Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
-
lunedì 13 Ottobre
Artie 5ive at Fabrique (13 Oct 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
-
lunedì 13 Ottobre
Marco Mengoni at Unipol Forum (13 Oct 25)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
-
mercoledì 15 Ottobre
Marco Mengoni at Unipol Forum (15 Oct 25)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
-
giovedì 16 Ottobre
Carl Brave at Casa Della Musica Federico I (16 Oct 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
-
venerdì 17 Ottobre
Carl Brave at Eremo Club (17 Oct 25)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy
-
venerdì 17 Ottobre
Denise Faro at Atlantico (17 Oct 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
-
venerdì 17 Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
-
sabato 18 Ottobre
80 Voglia Live Show at CMP Arena (18 Oct 25)
CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy
-
sabato 18 Ottobre
La Luz at Spazio 211 (18 Oct 25)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
-
sabato 18 Ottobre
The Watch at Teatro Nuovo (18 Oct 25)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
lunedì 20 Ottobre
Niccolo Fabi at Gran Teatro Geox (20 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
-
martedì 21 Ottobre
Artie 5ive at Atlantico (21 Oct 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
-
martedì 21 Ottobre
Marco Mengoni at Vitrifrigo Arena (21 Oct 25)
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
-
mercoledì 22 Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
-
giovedì 23 Ottobre
Artie 5ive at Casa Della Musica Federico I (23 Oct 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
-
giovedì 23 Ottobre
Carl Brave at Hall (23 Oct 25)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
-
giovedì 23 Ottobre
The Watch at Teatro Cartiere Carrara (23 Oct 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
venerdì 24 Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy
-
venerdì 24 Ottobre
Ministri at New Age Club (24 Oct 25)
New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy
-
venerdì 24 Ottobre
Ute Lemper at Teatro Goldoni (24 Oct 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
-
sabato 25 Ottobre
Brit Floyd at Gran Teatro Geox (25 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
-
sabato 25 Ottobre
Marco Mengoni at Unipol Arena (25 Oct 25)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy
-
sabato 25 Ottobre
Niccolo Fabi at Teatro Lyrick (25 Oct 25)
Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy
-
sabato 25 Ottobre
Pink Floyd History at Teatro Nuovo (25 Oct 25)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
mercoledì 29 Ottobre
Carl Brave at Teatro della Concordia (29 Oct 25)
Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy
-
mercoledì 29 Ottobre
Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (29 Oct 25)
Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy
-
giovedì 30 Ottobre
Carl Brave at Fabrique (30 Oct 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
-
venerdì 31 Ottobre
Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (31 Oct 25)
Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy
-
domenica 2 Novembre
I Cani at Estragon (02 Nov 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
domenica 2 Novembre
Lucilla at Teatro Cartiere Carrara (02 Nov 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
martedì 4 Novembre
Marco Mengoni at PalaSele (04 Nov 25)
PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy
-
martedì 4 Novembre
Raf at Teatro Cartiere Carrara (04 Nov 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
mercoledì 5 Novembre
Daniela Pes and Iosonouncane at Betonhalle (05 Nov 25)
Betonhalle, 35 Gerichtstraße, 13347, Berlin, Germany
-
mercoledì 5 Novembre
I Cani at Estragon (05 Nov 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
mercoledì 5 Novembre
Marco Mengoni at PalaSele (05 Nov 25)
PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy
-
giovedì 6 Novembre
I Cani at Estragon (06 Nov 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
sabato 8 Novembre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
domenica 9 Novembre
Angelo Branduardi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (09 Nov 25)
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy
-
domenica 9 Novembre
Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (09 Nov 25)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
lunedì 10 Novembre
I Cani at Estragon (10 Nov 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
martedì 11 Novembre
Rkomi at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (11 Nov 25)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy
-
mercoledì 12 Novembre
Carl Brave at Teatro Cartiere Carrara (12 Nov 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
mercoledì 12 Novembre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
giovedì 13 Novembre
Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (13 Nov 25)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
giovedì 13 Novembre
Raf at Teatro Duse (13 Nov 25)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
-
sabato 15 Novembre
Angelo Branduardi at Teatro Goldoni (15 Nov 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
-
sabato 15 Novembre
coez at Palazzo dello Sport (15 Nov 25)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
domenica 16 Novembre
Annalisa at Palazzo Del Turismo (16 Nov 25)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
-
mercoledì 19 Novembre
I Cani at Atlantico (19 Nov 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
-
giovedì 20 Novembre
Dardust at Teatro San Babila (20 Nov 25)
Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy
-
giovedì 20 Novembre
Ministri at Hacienda (20 Nov 25)
Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy
-
venerdì 21 Novembre
Angelo Branduardi at CMP Arena (21 Nov 25)
CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy
-
venerdì 21 Novembre
Dardust at Teatro San Babila (21 Nov 25)
Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy
-
sabato 22 Novembre
Annalisa at Palazzo dello Sport (22 Nov 25)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
sabato 22 Novembre
Micah P. Hinson at Spazio 211 (22 Nov 25)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
-
sabato 22 Novembre
Ministri at Eremo Club (22 Nov 25)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy
-
lunedì 24 Novembre
Marco Mengoni at Hallenstadion (24 Nov 25)
Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland
-
mercoledì 26 Novembre
Angelo Branduardi at Teatro delle Muse (26 Nov 25)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy
-
mercoledì 26 Novembre
Marco Mengoni at Festhalle Frankfurt (26 Nov 25)
Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany
-
giovedì 27 Novembre
Beatbox at Teatro Nuovo (27 Nov 25)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
giovedì 27 Novembre
Carl Brave at Palazzo dello Sport (27 Nov 25)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
-
giovedì 27 Novembre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany
-
giovedì 27 Novembre
Negrita at Teatro delle Muse (27 Nov 25)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy
-
venerdì 28 Novembre
Michael Rother at Teatro CTM (28 Nov 25)
Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy
-
sabato 29 Novembre
Angelo Branduardi at Teatro Di Varese (29 Nov 25)
Teatro Di Varese, Piazza della Repubblica, 21100, Varese, Italy
-
sabato 29 Novembre
Annalisa at Unipol Forum (29 Nov 25)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
-
sabato 29 Novembre
Negrita at Teatro Lyrick (29 Nov 25)
Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy
-
domenica 30 Novembre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Vorst Nationaal/Forest National, Avenue Victor Rousseaulaan 208, 1190, Brussels, Belgium
-
lunedì 1 Dicembre
Angelo Branduardi at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (01 Dec 25)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy
-
lunedì 1 Dicembre
Noemi at Teatro Lyrick (01 Dec 25)
Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy
-
mercoledì 3 Dicembre
I Cani at Teatro Cartiere Carrara (03 Dec 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
mercoledì 3 Dicembre
Marco Mengoni at Salle Pleyel (03 Dec 25)
Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France
-
giovedì 4 Dicembre
I Cani at Teatro Cartiere Carrara (04 Dec 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
-
giovedì 4 Dicembre
Martin Barre at Teatro Corso (04 Dec 25)
Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy
-
venerdì 5 Dicembre
Brunori Sas at Sala Apolo (05 Dec 25)
Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113, 08004, Barcelona, Spain
-
venerdì 5 Dicembre
Edoardo Bennato - Sono solo canzonette 2025
CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy
-
venerdì 5 Dicembre
Martin Barre at Teatro CTM (05 Dec 25)
Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy
-
sabato 6 Dicembre
Annalisa at Palaflorio (06 Dec 25)
Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy
-
sabato 6 Dicembre
I Cani at Eremo Club (06 Dec 25)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy
-
sabato 6 Dicembre
John Smith at Circolo Admr Chiari (06 Dec 25)
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy
-
sabato 6 Dicembre
Tredici Pietro at Hacienda (06 Dec 25)
Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy
-
domenica 7 Dicembre
I Cani at Eremo Club (07 Dec 25)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy
-
martedì 9 Dicembre
Brunori Sas at Cirque Royal (09 Dec 25)
Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium
-
mercoledì 10 Dicembre
I Cani at Casa Della Musica Federico I (10 Dec 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
-
mercoledì 10 Dicembre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Palacio Vistalegre, Calle de Utebo, 1, 28025, Madrid, Spain
-
venerdì 12 Dicembre
Giorgia at Vitrifrigo Arena (12 Dec 25)
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
-
venerdì 12 Dicembre
Negrita at Teatro Infinity 1 (12 Dec 25)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy
-
sabato 13 Dicembre
Edoardo Bennato at Teatro Infinity 1 (13 Dec 25)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy
-
sabato 13 Dicembre
The Zen Circus at Estragon (13 Dec 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
-
lunedì 15 Dicembre
Noemi at Teatro Duse (15 Dec 25)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
-
martedì 16 Dicembre
Brunori Sas at Columbia Theater (16 Dec 25)
Columbia Theater, Columbiadamm 9-11, 10965, Berlin, Germany
-
lunedì 29 Dicembre
Abba Dream at Teatro Nuovo (29 Dec 25)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
lunedì 5 Gennaio
Angelo Branduardi at Teatro Duse (05 Jan 26)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
-
lunedì 12 Gennaio
Dardust at Teatro Gioiello (12 Jan 26)
Teatro Gioiello, C. Colombo 31, 10129, Turin, Italy
-
mercoledì 14 Gennaio
Tony Colombo at Teatro Corso (14 Jan 26)
Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy
-
venerdì 16 Gennaio
Battisti at Teatro Nuovo (16 Jan 26)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
venerdì 16 Gennaio
Dardust at Teatro Ai Colli (16 Jan 26)
Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy
-
venerdì 23 Gennaio
Angelo Branduardi at Teatro Infinity 1 (23 Jan 26)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy
-
venerdì 23 Gennaio
Dardust at Teatro Verdi (23 Jan 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy
-
sabato 24 Gennaio
Dardust at Teatro Nuovo (24 Jan 26)
Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy
-
sabato 24 Gennaio
Nomadi at Teatro Infinity 1 (24 Jan 26)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy
-
venerdì 30 Gennaio
Pink Floyd Immersion at Teatro Ai Colli (30 Jan 26)
Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy
-
sabato 31 Gennaio
Beatbox at Teatro Infinity 1 (31 Jan 26)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy
-
sabato 7 Febbraio
P.F.M. at Teatro delle Muse (07 Feb 26)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy
-
giovedì 12 Febbraio
Giorgio Poi at La Cigale (12 Feb 26)
La Cigale, 120 Boulevard de Rochechouart, 75018, Paris, France
-
giovedì 12 Febbraio
Los Lobos at Palasport San Bernardino (12 Feb 26)
Palasport San Bernardino, Via Palazzolo, 25032, Chiari, Italy
-
venerdì 13 Febbraio
Los Lobos at Circolo Admr Chiari (13 Feb 26)
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy
-
martedì 3 Marzo
Angelo Branduardi at Cirque Royal (03 Mar 26)
Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium
-
sabato 7 Marzo
Angelo Branduardi at Lokschuppen (07 Mar 26)
Lokschuppen, Werderstrasse 4, 66763, Dillingen, Germany
-
venerdì 13 Marzo
Olly at Vitrifrigo Arena (13 Mar 26)
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
-
sabato 25 Aprile
Nino Frassica at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (25 Apr 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy
-
sabato 16 Maggio
Blanco at Vitrifrigo Arena (16 May 26)
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
-
sabato 4 Luglio
Caparezza at Piazza Sordello (04 Jul 26)
Piazza Sordello, 46100, Mantova, Italy
-
sabato 4 Luglio
Ultimo at Tor Vergata (04 Jul 26)
Tor Vergata, 00133, Rome, Italy
-
sabato 25 Luglio
Caparezza at Arena della Regina (25 Jul 26)
Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy
-
giovedì 13 Agosto
Caparezza at Area Feste (13 Aug 26)
Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy
La tradizione dei festival italiani
L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.
Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti
Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.
La magia dei luoghi storici
In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.
Un momento di condivisione e socialità
I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.
Concerti e Festival in Italia
Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)
