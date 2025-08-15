Ryan Davis & The Roadhouse Band

Il cantautore di Louisville, Kentucky, Ryan Davis, insieme alla sua Roadhouse Band, torna sulla scena musicale con il nuovo album New Threats From The Soul, pubblicato il 25 luglio 2025 per l’etichetta Tough Love. Dopo il debutto del 2023 con Dancing On The Edge, Davis conferma la sua capacità di fondere alternative-country e cantautorato indie in un progetto musicale poetico, complesso e fuori dagli schemi. Apprezzato dalla critica e dal pubblico americano, il musicista si prepara ora a conquistare anche l’Europa.

Un singolo che lascia il segno

La titletrack e primo singolo dell’album, New Threats From The Soul, è una suite di nove minuti che ha subito catturato l’attenzione di critica e pubblico. Il brano, che mescola country-rock e arrangiamenti sofisticati, vede la partecipazione di Catherine Irwin dei Freakwater nei cori, mentre Davis disegna con la sua voce baritonale personaggi sbandati e intensi. Arrangiamenti di pianoforte, flauto e pedal steel conferiscono al pezzo una profondità rara, ricordando grandi cantautori idiosincratici come Bill Callahan e i Silver Jews. Oltre alla titletrack, la band ha condiviso il brano Monte Carlo/No Limits, confermando la coesione e la qualità dell’album.

Collaborazioni e contributi musicali

New Threats From The Soul vede la partecipazione di artisti del calibro di Will “Bonnie Prince Billy” Oldham, Lou Turner e Myriam Gendron. Ryan Davis è affiancato dai musicisti Will Lawrence (batteria, pianoforte, voce), Elisabeth Fuchsia (viola, violino), Seth Manchester (percussioni, sub bass, programmazione software), Jim Marlowe (basso, sassofono, dood, ebow), Christopher May (pedal steel, resonator) e Aaron Rosenblum (violino, tastiera a campionamento, tape loop). La registrazione, affidata a Seth Manchester, si è svolta tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 presso i Machines With Magnets di Pawtucket, Rhode Island, conferendo all’album un suono ricco e stratificato.

Un’Americana contemporanea e poetica

Chi apprezza artisti come Bright Eyes, Wilco, Waxahatchee o Kevin Morby troverà in Ryan Davis & The Roadhouse Band una proposta autentica e originale. Dopo esperienze con i gruppi State Champion e Tropical Trash, Davis ha saputo creare un progetto solido e poetico, capace di unire narrazione, introspezione e sperimentazione musicale. La sua capacità di raccontare storie di personaggi marginali e complessi, con ironia e delicatezza, rende l’album una tappa fondamentale per chi segue l’Americana contemporanea.

Un salto verso nuovi orizzonti

New Threats From The Soul conferma Ryan Davis & The Roadhouse Band come una delle realtà più interessanti dell’Americana alternativa americana. Tra collaborazioni prestigiose, arrangiamenti raffinati e una poetica intensa, l’album rappresenta un passo decisivo verso la consacrazione internazionale della band. Con questa uscita, Davis non solo consolida il suo stile unico, ma invita anche il pubblico europeo a scoprire la sua musica ricca di anima e autenticità. (La redazione)