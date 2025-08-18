Together for Palestine: il concerto benefico alla Wembley Arena

Il 17 settembre 2025 si terrà a Londra, presso la Wembley Arena, uno dei più grandi concerti benefici a sostegno della popolazione palestinese dalla recrudescenza del conflitto iniziata nell’ottobre 2023. L’evento, intitolato Together for Palestine, è curato da Brian Eno e mira a raccogliere fondi per l’organizzazione britannica Choose Love, che opera a Gaza attraverso 23 partner locali fornendo aiuti alimentari, forniture mediche e altri beni essenziali.

Un palco condiviso da artisti britannici e palestinesi

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi nomi di rilievo della scena musicale britannica, tra cui Damon Albarn, Paloma Faith, Sampha, Jamie xx, James Blake, Bastille, King Krule e molti altri. Accanto a loro si esibiranno anche musicisti palestinesi come Adnan Joubran, Faraj Suleiman e Nai Barghouti. Sono previste inoltre apparizioni speciali di Rina Sawayama, PinkPantheress e Riz Ahmed.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica. Secondo Eno, «di fronte agli orrori di Gaza, il silenzio diventa complicità». L’artista ha sottolineato il ruolo fondamentale della musica e dell’arte nel denunciare le ingiustizie e immaginare un futuro diverso.

Una produzione artistica d’impatto

Alla direzione artistica dello spettacolo contribuirà Es Devlin, celebre scenografa vincitrice di premi teatrali, nota anche per aver collaborato con Beyoncé, Lady Gaga e U2. Per l’occasione, Devlin lavorerà insieme all’artista palestinese Malak Mattar per creare una scenografia capace di rappresentare la ricchezza culturale della Palestina.

Il concerto è co-prodotto da Khaled Ziada, direttore del London Palestine Film Festival, e da Tracey Seaward, già produttrice della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Ziada ha definito l’iniziativa un atto di resistenza artistica, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle comunità in un momento di silenzio istituzionale e mediatico.

Conclusione

Together for Palestine si presenta come un momento di solidarietà, riflessione e impegno collettivo. In un contesto geopolitico complesso, il mondo della musica sceglie di unirsi per offrire supporto concreto e visibilità a una crisi umanitaria ancora in corso. (La redazione)