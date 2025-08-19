Megadeth: l’ultimo album e il tour d’addio

Dopo oltre quattro decenni di carriera e milioni di dischi venduti, i Megadeth hanno annunciato il loro ritiro. La storica band di Dave Mustaine, icona del thrash metal dagli anni Ottanta, ha scelto il 2026 come anno dell’ultimo atto: un periodo che includerà la pubblicazione del diciassettesimo e ultimo album e un tour mondiale di addio, un’occasione unica per salutare i fan di tutto il mondo.

L’ultimo capitolo: album e tour

Prima di lasciare il palco, i Megadeth offriranno ai fan un’ultima esperienza musicale completa. Il nuovo album, il diciassettesimo della loro discografia, non ha ancora un titolo ufficiale né una data precisa di uscita, ma rappresenterà il coronamento di una carriera leggendaria. Seguirà un tour mondiale, pensato come celebrazione di quarant’anni di musica potente, riff iconici e testi incisivi, un’occasione per rivivere dal vivo l’energia che ha reso la band una pietra miliare del metal.

Un addio con gratitudine e festa

Dave Mustaine ha voluto comunicare l’addio con un messaggio che invita a non piangere ma a festeggiare: una chiusura al culmine della carriera, con la consapevolezza di aver lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica. La mascotte Vic Rattlehead ha accompagnato l’annuncio con un video suggestivo, simbolo della fine imminente, mentre Mustaine ha sottolineato l’importanza di celebrare una storia fatta di amicizie, rivoluzioni musicali e influenze durature sul thrash metal.

L’ultimo album e il tour mondiale

Il ritiro dei Megadeth segna la fine di un’era che ha ridefinito il concetto di metal e lasciato un’impronta indelebile su generazioni di musicisti e fan. L’ultimo album e il tour mondiale d’addio non saranno solo un commiato, ma una festa della musica, dell’energia e della creatività che hanno reso la band leggendaria. I fan avranno così l’ultima occasione per vivere l’esperienza unica dei Megadeth dal vivo, celebrando una storia che difficilmente avrà eguali. (La redazione)