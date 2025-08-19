Sora e Frosinone calcio: risultati e classifiche in tempo reale (serie D e B)

Su questa pagina puoi consultare i risultati aggiornati di Sora e Frosinone, due tra le principali squadre di calcio della provincia di Frosinone. Il Sora, con una storia iniziata nel 1907, milita attualmente in Serie D dopo la promozione dall’Eccellenza. Il Frosinone, oggi in Serie B, ha raggiunto la Serie A per tre volte nella sua storia. Segui qui l’andamento delle partite, i punteggi e i risultati più recenti del calcio ciociaro.

Sora calcio

L’A.S.D. Sora Calcio 1907, conosciuta semplicemente come Sora, è una squadra di calcio italiana con sede a Sora e attualmente milita in Serie D, la quarta serie del calcio italiano. Il club attuale è l’erede delle precedenti società locali, con origini che risalgono al 1907. Negli anni ha conosciuto vari cambiamenti e rifondazioni, tra cui quella del 2005 dopo un fallimento societario. Storicamente, ha raggiunto la Prima Divisione nel 1933-1934 e ha avuto un periodo stabile tra Serie C1 e C2 dal 1992 al 2005. Dopo il fallimento, ha giocato nelle serie minori, tornando in Serie D dal 2011 al 2015, per poi scendere nuovamente nei campionati provinciali e regionali. Nel 2022-2023, ha vinto l’Eccellenza Lazio, conquistando la promozione in Serie D.

Risultati Sora calcio (serie D)

Classifica Sora calcio (serie D)

Frosinone calcio

Il Frosinone Calcio è una squadra di calcio italiana con sede a Frosinone, attualmente militante in Serie B. Pur essendo nata nel 1906, la sua origine ufficiale viene fatta risalire al 1928, anno della seconda affiliazione alla FIGC. Il club è stato rifondato più volte (1945, 1959, 1990) a seguito di varie difficoltà. Dopo decenni nelle serie minori, ha debuttato in Serie B nel 2006-2007 e vi ha partecipato in totale per 13 stagioni. Ha raggiunto la Serie A tre volte (2014-2015, 2017-2018, 2022-2023), ma è sempre retrocessa alla fine della stagione. È la terza squadra laziale ad aver giocato nella massima serie, dopo Lazio e Roma.

Risultati Frosinone calcio (serie B)

Classifica Frosinone calcio (serie B)

Le notizie sportive da Tutto Campo

Di seguito gli RSS di tutte le news pubblicate sul calcio della provincia di Frosinone da Tutto Campo e da Google News.

Conclusione

Segui costantemente questa pagina per rimanere aggiornato sulle prestazioni di Sora e Frosinone, dalle sfide settimanali ai movimenti in classifica. Che si tratti della grinta del Sora in Serie D o delle ambizioni del Frosinone in Serie B, qui trovi tutte le informazioni essenziali per non perdere neanche un momento del calcio ciociaro. (La redazione)