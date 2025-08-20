Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi
Scopri tutti i concerti e festival in programma in Italia! Dalle grandi esibizioni di artisti internazionali agli eventi locali, ogni giorno porta con sé appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e degli spettacoli dal vivo. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza unica e immersiva nei migliori festival e concerti del paese!
In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.
Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia
(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)
mercoledì20Agosto
Afterhours at Villa Negri (20 Aug 25)
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
mercoledì20Agosto
Alguer Summer Festival 2025
Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy
mercoledì20Agosto
Fabri Fibra at Live Arena (20 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
mercoledì20Agosto
Manu Chao at Villa Bellini (20 Aug 25)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
mercoledì20Agosto
P.F.M. at Svevarena (20 Aug 25)
Svevarena, Via Ponte Lama, 9, 76011, Bisceglie, Italy
mercoledì20Agosto
The Night Skinny at Area Feste (20 Aug 25) with RRARI DAL TACCO, Promessa, and Peter Napo
Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy
venerdì22Agosto
Noemi at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (22 Aug 25)
All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy
venerdì22Agosto
The Murder Capital, Gaia Banfi, and The Underground Youth at Eremo Club (22 Aug 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
domenica24Agosto
Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25)
Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Palermo, Italy
domenica24Agosto
Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
domenica24Agosto
okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
martedì26Agosto
Luchè at Piazza Cardinal Pacca (26 Aug 25)
Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento, Italy
mercoledì27Agosto
Fiorella Mannoia at Teatro Al Castello Di Milazzo (27 Aug 25)
Teatro Al Castello Di Milazzo, Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy
venerdì29Agosto
Fiorella Mannoia at Live Arena (29 Aug 25)
Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy
venerdì29Agosto
Tredici Pietro and Juck! at Rotondo Music Festival (29 Aug 25)
Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy
sabato30Agosto
Fiorella Mannoia at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (30 Aug 25)
Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy
sabato30Agosto
Mace at Anfiteatro Romano Di Terni (30 Aug 25)
Anfiteatro Romano Di Terni, Via del Vescovado 7, 05100, Terni, Italy
sabato30Agosto
Mantova Summer Festival 2025
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
sabato30Agosto
Tredici Pietro, Juck!, Evissimax, Elasi, and Bello Figo at Rotondo Music Festival (30 Aug 25)
Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy
domenica31Agosto
Lucio Corsi at Esedra di Palazzo Te (31 Aug 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
domenica31Agosto
Pierdavide Carone at Giardino Corallo (31 Aug 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
lunedì1Settembre
Cristiano De André at Esedra di Palazzo Te (01 Sep 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
martedì2Settembre
Fiorella Mannoia at Esedra di Palazzo Te (02 Sep 25)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy
martedì2Settembre
karan aujla and Ikky at Fabrique (02 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
mercoledì3Settembre
MASSIMO GIUNTINI at Nelson Mandela Forum (03 Sep 25)
Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy
mercoledì3Settembre
Marco Masini at Piazza dei Cavalieri (03 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
giovedì4Settembre
Fiorella Mannoia at Piazza dei Cavalieri (04 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
giovedì4Settembre
Lowprofile at La Nau (04 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
venerdì5Settembre
Fast Animals and Slow Kids at Nxt (05 Sep 25)
Nxt, 24121, Bergamo, Italy
sabato6Settembre
Level 42 at Piazza dei Cavalieri (06 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
sabato6Settembre
Marlene Kuntz at Ostia Antica Festival Park (06 Sep 25)
Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy
sabato6Settembre
Marlene Kuntz at Teatro Romano di Ostia Antica (06 Sep 25)
Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy
sabato6Settembre
dente at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (06 Sep 25)
Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
domenica7Settembre
I Gatti Mézzi at Piazza dei Cavalieri (07 Sep 25)
Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy
domenica7Settembre
The White Buffalo at Rocca Malatestiana (07 Sep 25)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy
domenica7Settembre
zenon pereyra at La Nau (07 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
giovedì11Settembre
Rocco Hunt at Reggia di Caserta (11 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
giovedì11Settembre
Samuel at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (11 Sep 25)
Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
venerdì12Settembre
Pink Floyd Legend at Teatro Romano di Ostia Antica (12 Sep 25)
Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy
sabato13Settembre
Tananai at Reggia di Caserta (13 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
sabato13Settembre
The Whistling Heads at Giardino Corallo (13 Sep 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
domenica14Settembre
Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, I Cani, Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, and Savana Funk at Testaccio Estate (14 Sep 25)
Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy
domenica14Settembre
Norris Man at La Nau (14 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
martedì16Settembre
Giorgia at Reggia di Caserta (16 Sep 25)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, Italy
mercoledì17Settembre
Sword of wisdom 2025
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy
venerdì19Settembre
Marco Castello at Estragon (19 Sep 25)
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy
venerdì19Settembre
Neri Marcorè at Ostia Antica Festival Park (19 Sep 25)
Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy
sabato20Settembre
Ciclonautas and Malaputa at La Nau (20 Sep 25)
La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
sabato20Settembre
irossa at Spazio 211 (20 Sep 25)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
lunedì22Settembre
Pink Floyd Legend at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Sep 25)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy
lunedì22Settembre
Revisiting Creedence at Atlantico (22 Sep 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
lunedì22Settembre
Whiplash - Ciné-Concert 2025
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy
martedì23Settembre
Revisiting Creedence at Fabrique (23 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
venerdì26Settembre
Alex Wyse at Atlantico (26 Sep 25)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy
venerdì26Settembre
The Martinez Brothers at Fabrique (26 Sep 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
sabato27Settembre
Tonino Carotone at Giardino Corallo (27 Sep 25)
Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy
venerdì3Ottobre
Filippo Graziani at Teatro Goldoni (03 Oct 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
sabato4Ottobre
Jan Garbarek Group at Teatro Goldoni (04 Oct 25) with Trilok Gurtu
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
domenica5Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Conegliano, Italy
lunedì6Ottobre
Holly Johnson at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (06 Oct 25)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy
martedì7Ottobre
Artie 5ive at Gran Teatro Geox (07 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
mercoledì8Ottobre
Diego Basso at Teatro Cartiere Carrara (08 Oct 25)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy
giovedì9Ottobre
Marco Mengoni at PalaAlpitour (09 Oct 25)
PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy
venerdì10Ottobre
Raphael Gualazzi at Teatro Goldoni (10 Oct 25)
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
sabato11Ottobre
Angelo Branduardi at Teatro Verdi (11 Oct 25)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
sabato11Ottobre
Briga at Casa Della Musica Federico I (11 Oct 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
sabato11Ottobre
Diego Basso at Gran Teatro Geox (11 Oct 25)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
domenica12Ottobre
Marco Mengoni - Live in Europe 2025
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
lunedì13Ottobre
Artie 5ive at Fabrique (13 Oct 25)
Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy
lunedì13Ottobre
Marco Mengoni at Unipol Forum (13 Oct 25)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
mercoledì15Ottobre
Marco Mengoni at Unipol Forum (15 Oct 25)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
giovedì16Ottobre
Carl Brave at Casa Della Musica Federico I (16 Oct 25)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
sabato25Aprile
Nino Frassica at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (25 Apr 26)
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy
sabato16Maggio
Blanco at Vitrifrigo Arena (16 May 26)
Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy
sabato13Giugno
Max Pezzali at Allianz Stadium (13 Jun 26)
Allianz Stadium, Strada Comunale di Altessano 131, 10151, Turin, Italy
venerdì19Giugno
Max Pezzali at Stadio Diego Armando Maradona (19 Jun 26)
Stadio Diego Armando Maradona, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Naples, Italy
sabato4Luglio
Ultimo at Tor Vergata (04 Jul 26)
Tor Vergata, 00133, Rome, Italy
La tradizione dei festival italiani
L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.
Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti
Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.
La magia dei luoghi storici
In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.
Un momento di condivisione e socialità
I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.
Concerti e Festival in Italia
Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)