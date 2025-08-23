Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia

Puoi acquistare i biglietti in totale sicurezza su TicketOne.

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)

joan thiele at Rocca Malatestiana (23 Aug 25) live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal

live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal Francesco Renga at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (24 Aug live 24/08/2025 00:00 – Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2

live 24/08/2025 00:00 – Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2 Luchè at Piazza Cardinal Pacca (26 Aug 25) live 26/08/2025 00:00 – Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento

live 26/08/2025 00:00 – Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento Viva Vivaldi at Arena (27 Aug 25) live 27/08/2025 00:00 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

live 27/08/2025 00:00 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy Arisa at Teatro Antico (28 Aug 25) live 28/08/2025 00:00 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

live 28/08/2025 00:00 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy Kayo Dot at Barrio's Live (28 Aug 25) live 28/08/2025 00:00 – Barrio's Live, piazzale Donne Partigiane, 20142, Milan, Italy

live 28/08/2025 00:00 – Barrio's Live, piazzale Donne Partigiane, 20142, Milan, Italy Tredici Pietro and Juck! at Rotondo Music Festival (29 Aug 25) live 29/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia

live 29/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia Tredici Pietro, Juck!, Evissimax, Elasi, and Bello Figo at Roto live 30/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia

live 30/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia Mantova Summer Festival 2025 live 30/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It

live 30/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It Pierdavide Carone at Giardino Corallo (31 Aug 25) live 31/08/2025 00:00 – Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

live 31/08/2025 00:00 – Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy Lucio Corsi at Esedra di Palazzo Te (31 Aug 25) live 31/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It

live 31/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It Cristiano De André at Esedra di Palazzo Te (01 Sep 25) live 01/09/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana joan thiele at Rocca Malatestiana (23 Aug 25) live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal

live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal Francesco Renga at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (24 Aug live 24/08/2025 00:00 – Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2

Concerti di August 2025 joan thiele at Rocca Malatestiana (23 Aug 25) live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 23/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Umberto Tozzi at Live Arena (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live 24/08/2025 00:00 – Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy okgiorgio at Rocca Malatestiana (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena

live 24/08/2025 00:00 – Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena Gianna Nannini at Velodromo Paolo Borsellino (24 Aug 25) live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal

live 24/08/2025 00:00 – Velodromo Paolo Borsellino, Via G. Lanzaz Di Scalea, 90146, Pal Francesco Renga at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (24 Aug live 24/08/2025 00:00 – Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2

live 24/08/2025 00:00 – Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2 Luchè at Piazza Cardinal Pacca (26 Aug 25) live 26/08/2025 00:00 – Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento

live 26/08/2025 00:00 – Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento Viva Vivaldi at Arena (27 Aug 25) live 27/08/2025 00:00 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

live 27/08/2025 00:00 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy Arisa at Teatro Antico (28 Aug 25) live 28/08/2025 00:00 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

live 28/08/2025 00:00 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy Kayo Dot at Barrio's Live (28 Aug 25) live 28/08/2025 00:00 – Barrio's Live, piazzale Donne Partigiane, 20142, Milan, Italy

live 28/08/2025 00:00 – Barrio's Live, piazzale Donne Partigiane, 20142, Milan, Italy Tredici Pietro and Juck! at Rotondo Music Festival (29 Aug 25) live 29/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia

live 29/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia Tredici Pietro, Juck!, Evissimax, Elasi, and Bello Figo at Roto live 30/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia

live 30/08/2025 00:00 – Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia Mantova Summer Festival 2025 live 30/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It

live 30/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It Pierdavide Carone at Giardino Corallo (31 Aug 25) live 31/08/2025 00:00 – Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

live 31/08/2025 00:00 – Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy Lucio Corsi at Esedra di Palazzo Te (31 Aug 25) live 31/08/2025 00:00 – Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)