I Galaxie 500 pubblicano su disco un concerto del 1988 al CBGB

Nel 1988 i Galaxie 500, reduci dal successo del loro primo album Today e dal relativo tour, conclusero l’anno con una performance memorabile al leggendario CBGB di New York. La band, già riconosciuta per la sua intimità sonora e per l’intensità malinconica delle sue esibizioni, condivise il palco con Sonic Youth, B.A.L.L. e Unsane in occasione di un concerto-benefit per il negozio di fanzine See Hear.

Il live ritrovato: CBGB 12.13.88

Quella serata, catturata in un mix diretto dal fonico e produttore Kramer, è stata restaurata e rimasterizzata a partire dalle fonti analogiche da Alan Douches presso i West West Side Music. Ne è nato CBGB 12.13.88, documento live che immortala i Galaxie 500 alla fine del loro primo capitolo artistico, poco prima di aprire una nuova fase con l’uscita di On Fire l’anno seguente.

Per la prima volta disponibile ufficialmente, CBGB 12.13.88 dei Galaxie 500 è uscito in streaming e su supporto fisico l’8 agosto 2025 per Silver Current Records. Un tassello prezioso che restituisce la magia di una band giovane ma già matura e in piena evoluzione. (La redazione)