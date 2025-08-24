Home Articoli Il 50° anniversario di Horses, l’album d’esordio di Patti Smith
Il 50° anniversario di Horses, l’album d’esordio di Patti Smith

Il 50° anniversario di Horses di Patti Smith celebra un album leggendario che unisce punk, rock e poesia. Dalle registrazioni inedite al leggendario CBGB, scopri la ristampa speciale, la storia, la copertina iconica e l’eredità culturale di uno dei debutti più influenti della musica rock.

24 Agosto 2025

Patti Smith Horses

Il 10 novembre 1975 segnò l’esordio discografico di Patti Smith con l’album Horses, pubblicato da Arista Records. Cinquant’anni dopo, la casa discografica Columbia/Sony ha annunciato una ristampa speciale in vinile per celebrare questo capolavoro, che non solo segnò l’inizio della carriera di Smith, ma divenne un punto di riferimento fondamentale per il punk e il rock moderno.

La nascita di un capolavoro

Registrato a settembre 1975 presso gli Electric Lady Studios di New York, Horses vide la collaborazione del produttore John Cale, ex Velvet Underground, e della band abituale di Smith composta da Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Ivan Král e Richard Sohl. L’album fondeva il minimalismo emergente del punk con elementi di jazz, reggae e rock classico, combinando musica e poesia in un linguaggio originale e rivoluzionario. Brani come “Gloria”, “Redondo Beach” e “Birdland” mescolano esperienza autobiografica e immaginario fantastico, mentre pezzi come “Elegie” e “Break It Up” rendono omaggio a icone del rock scomparse come Jimi Hendrix e Jim Morrison.

Il titolo Horses simboleggiava il desiderio di Smith di “ricaricare” il rock’n’roll, dopo la perdita di molti musicisti della generazione precedente, e di rivolgersi a chi si sentiva emarginato o diverso. La copertina, scattata da Robert Mapplethorpe, con l’iconica camicia bianca e il nastro nero al collo, rappresenta un’androgina potenza visiva che ha infranto gli stereotipi sulle donne nel rock, diventando a sua volta un’icona culturale.

Accoglienza ed eredità

All’uscita, Horses ottenne un successo commerciale moderato, raggiungendo la posizione 47 della Billboard 200, ma fu accolto con entusiasmo dalla critica specializzata. L’influenza di Patti Smith si estese a intere generazioni di musiciste e musicisti, da Siouxsie Sioux a Michael Stipe dei R.E.M., da Courtney Love a PJ Harvey.

Negli anni, l’album è stato celebrato come pietra miliare del rock, presente costantemente nelle liste dei migliori album di tutti i tempi. La ristampa per il 50° anniversario comprende registrazioni inedite, brani dal vivo dai leggendari concerti al CBGB e materiali recuperati dal passato, rendendo omaggio alla storia di un disco che continua a ispirare artisti e appassionati.

Conclusione

Cinquant’anni dopo, Horses di Patti Smith rimane molto più di un album: è un manifesto artistico, una celebrazione della poesia nel rock e un simbolo di comunità per chi, allora come oggi, si sente diverso. La nuova ristampa non solo riporta alla luce tracce perdute, ma invita a riscoprire l’energia e la rivoluzione culturale di un’opera senza tempo. (La redazione)

