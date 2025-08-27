Hannah Jadagu con il secondo album Describe

Venerdì 24 ottobre 2025 Hannah Jadagu pubblicherà Describe, il suo secondo album via Sub Pop Records. Dopo l’acclamato debutto Aperture del 2023, la giovane artista statunitense consolida la sua crescita artistica con un progetto più ampio e complesso, composto da dodici tracce. Il disco include i brani già noti My Love e Doing Now, insieme a Gimme Time e Normal Today, offrendo un ventaglio di sonorità che riflette la maturazione della cantautrice.

Il tema della lontananza

Al cuore di Describe c’è il tema della separazione, vissuta sia sul piano personale che creativo. Lontana dalla sua relazione a New York a causa degli impegni lavorativi, Jadagu affronta il conflitto tra la necessità di spazio e il desiderio di connessione. Questo contrasto si traduce in testi intrisi di intimità ed emozioni vissute, capaci di raccontare le sfumature della distanza senza mai risultare astratti.

Un’evoluzione sonora

Se Aperture aveva fatto emergere l’energia delle chitarre distorte, Describe amplia l’orizzonte musicale dell’artista. Il trasferimento estivo in California ha favorito nuove collaborazioni e l’esplorazione di sintetizzatori analogici e drum machine, strumenti che hanno liberato la creatività di Jadagu da schemi consolidati. Al fianco dei co-produttori Sora, da Altadena, e Max Baby, da Parigi, l’artista ha costruito un paesaggio sonoro stratificato, dove melodie delicate e trame elettroniche si fondono con la sua voce ipnotica. Un esempio evidente di questa svolta è Doing Now, canzone luminosa e ironica accompagnata da un videoclip che mostra il lato più giocoso della musicista.

Una dimensione live sempre più internazionale

In occasione dell’uscita di Describe, vengono annunciate anche le nuove date live. Negli Stati Uniti Hannah aprirà il concerto di The Japanese House a Woodstock (NY) il 28 settembre 2025, per poi partire come special guest del tour di Gigi Perez dal 7 al 21 ottobre 2025. L’artista terrà anche un release show al Public Records di Brooklyn il 24 ottobre 2025. A seguire, Hannah volerà in Europa e Regno Unito per un breve tour che partirà il 29 ottobre 2025 a Berlino (Kantine am Berghain) e si concluderà con gli appuntamenti del Pitchfork Music Festival Paris (4 novembre 2025) e Pitchfork London (5 novembre 2025).

Conclusione

Describe non è soltanto la naturale prosecuzione di un esordio fortunato, ma rappresenta un vero e proprio salto evolutivo per Hannah Jadagu. Tra introspezione personale e sperimentazione sonora, l’album conferma la sua capacità di trasformare la distanza in materia creativa e di proporre un linguaggio musicale sempre più personale. Con l’uscita imminente e una serie di concerti di respiro internazionale, Jadagu si afferma come una delle voci più interessanti della nuova scena pop contemporanea. Quest’estate Hannah ha pubblicato il brano My Love (incluso in Describe), una scintillante traccia R&B electro-pop che ha ricevuto ottime recensioni ed è già diventata uno dei suoi singoli più popolari. (La redazione)