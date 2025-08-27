Home Articoli Tom Skinner con il nuovo album Kaleidoscopic Visions
Tom Skinner con il nuovo album Kaleidoscopic Visions

Il batterista e cofondatore dei The Smile Tom Skinner pubblicherà il 26 settembre Kaleidoscopic Visions, un nuovo album visionario tra jazz e psichedelia con collaborazioni eccellenti. Anticipato dalla titletrack, il disco esce per Brownswood e International Anthem, confermando Skinner tra i più influenti musicisti contemporanei.

Tom Skinner (ph. Jason Evans)

Tom Skinner, tra i più brillanti e influenti batteristi della scena contemporanea, torna con un nuovo album solista intitolato Kaleidoscopic Visions, in uscita il 26 settembre 2025 per le etichette Brownswood e International Anthem. L’annuncio è accompagnato dalla pubblicazione della titletrack, primo estratto del disco.

Un artista poliedrico in continua evoluzione

Co-fondatore degli Smile insieme ai Radiohead Thom Yorke e Johnny Greenwood, ed ex membro del collettivo jazz britannico Sons of Kemet, Skinner si è distinto per la sua capacità di attraversare generi e collaborazioni con naturalezza e profondità. Il nuovo lavoro rappresenta la sua seconda prova solista, dopo l’apprezzato Voices of Bishara del 2022.

Collaborazioni di prestigio e ricerca sonora

Kaleidoscopic Visions si presenta come un viaggio sonoro affascinante e stratificato, dove il jazz d’avanguardia incontra suggestioni psichedeliche e influenze contemporanee. Il disco è arricchito dalle collaborazioni di nomi di rilievo come Meshell Ndegeocello, Adrian Utley dei Portishead, Contour e Yaffra, che contribuiscono a espandere la tavolozza timbrica e l’immaginario musicale dell’opera.

Un’anteprima del nuovo percorso

La titletrack anticipa il tono e l’approccio dell’intero album: un brano elegante e ipnotico, costruito a partire da un’improvvisazione al pianoforte e sviluppato con una sensibilità compositiva raffinata. Linee melodiche ariose e leggere si intrecciano con una ritmica incalzante e pulsante, dando vita a una composizione densa ma perfettamente bilanciata.

Verso nuovi orizzonti musicali

Kaleidoscopic Visions conferma Tom Skinner come una delle voci più originali e versatili del panorama musicale attuale. La sua capacità di fondere improvvisazione, scrittura e sperimentazione lo rende un punto di riferimento per chi cerca una musica libera, coraggiosa e in continua trasformazione. L’attesa per il nuovo album è ora accompagnata da una promessa chiara: un ascolto ricco di sorprese e visioni. (La redazione)

