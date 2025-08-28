Home Hüsker Dü con 1985: The Miracle Year,  box-set di live inediti
Hüsker Dü con 1985: The Miracle Year,  box-set di live inediti

"1985: The Miracle Year" è il nuovo box-set degli Hüsker Dü in uscita il 7 novembre 2025. Doppio CD e quadruplo vinile con registrazioni live inedite del 1985, inclusi set da Minneapolis e Salt Lake City, con 20 brani extra e libretto che racconta l’anno d’oro della band hardcore americana.

28 Agosto 2025

Hüsker Dü (ph. Jaycee Rockhold)

Il 7 novembre 2025 sarà una data imperdibile per gli appassionati di punk e hardcore: Numero Group pubblicherà 1985: The Miracle Year, un box-set che raccoglie registrazioni live inedite degli Hüsker Dü, una delle band più influenti della scena americana anni ’80. Il cofanetto sarà disponibile su doppio CD e quadruplo vinile, offrendo un viaggio nel cuore di un anno leggendario per il trio di Minneapolis.

Un anno di svolta per gli Hüsker Dü

Il 1985 rappresentò un periodo cruciale per la band formata da Bob Mould, Grant Hart e Greg Norton. All’inizio dell’anno uscì New Day Rising, seguito a fine anno da Flip Your Wig, segnando il culmine del periodo SST prima del passaggio alla Warner. Le registrazioni incluse nel cofanetto documentano l’energia dei live tra Minneapolis, a gennaio, e Salt Lake City, a novembre. In particolare, il set del 30 gennaio al First Avenue di Minneapolis, restaurato da Beau Sorenson, offre una testimonianza fedele della band al massimo della sua potenza.

Gli Hüsker Dü arrivavano da un momento creativo straordinario: l’anno precedente avevano pubblicato Zen Arcade, e nel 1985 confermarono la loro capacità di fondere punk e melodie con brani che sarebbero diventati dei classici. La rarità di questo materiale aumenta ulteriormente considerando che molti nastri dell’epoca furono distrutti in un incendio nel 2011, rendendo questi live un tesoro prezioso per i fan.

Numero Group e l’eredità della band

Non è la prima volta che Numero Group porta alla luce materiale storico degli Hüsker Dü. Nel 2017 l’etichetta di Chicago aveva già pubblicato Savage Young Dü, una raccolta delle prime registrazioni e concerti dei primi tre anni della band. Quello stesso anno la scena musicale perse Grant Hart, batterista e cofondatore del trio, il cui lascito artistico rimane oggi nelle mani di Mould e Norton.

1985: The Miracle Year non è solo una raccolta di live: è un vero e proprio documento della band al culmine della sua creatività e della scena punk americana, un invito a rivivere l’energia, l’urgenza e la passione di un anno davvero miracoloso. (La redazione)

