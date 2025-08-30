Home Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi
Calendario concerti e festival

Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi

Scopri tutti i concerti e festival in programma in Italia! Dalle grandi esibizioni di artisti internazionali agli eventi locali, ogni giorno porta con sé appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e degli spettacoli dal vivo. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza unica e immersiva nei migliori festival e concerti del paese!

30 Agosto 2025

Concerti e festival (Ph. Harare)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa. Scopri il calendario aggiornato dei concerti e dei festival in Italia: tutte le date dei live sono inserite in tempo reale. Controlla gli eventi dal vivo e consulta anche le previsioni meteo. Le informazioni sui concerti provengono da Songkick.com e possono essere soggette a modifiche o cancellazioni.

Se non appare nessuno evento, ricaricare la pagina qui

Concerti e festival in programma

  • dente at Giardino Parker Lennon (30 Aug 25) live Saturday 30 August 2025 – Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
  • Ketama126 at Parco di Serravalle (31 Aug 25) live Sunday 31 August 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli
  • Bresh at Parco di Serravalle (31 Aug 25) live Sunday 31 August 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli
  • Marlene Kuntz at Teatro Morlacchi (31 Aug 25) live Sunday 31 August 2025 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug
  • Olly at Ippodromo Snai San Siro (02 Sep 25) live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan
  • Olly at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan
  • Luchè at Parco di Serravalle (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli
  • Fred Again at Spazio Ex-macello (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy
  • Antonello Venditti at Teatro Antico (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy
  • Lazza at Fiera Di Viterbo (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Fiera Di Viterbo, S.S Cassia Nord km 88200, 01100, Viterbo, It
  • Laurent Garnier at Spazio Ex-macello (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy
  • Ida Nielsen at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37
  • Il Giardino degli Specchi at C.I.Q - Centro Internazionale di Quart live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1
  • Fabri Fibra at Ex Base Nato - Piazza Centrale (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
  • Afrobrix 2025 live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Concerti della settimana

Concerti di August 2025

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)

