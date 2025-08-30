David Byrne torna con Who Is the Sky?: nuovo album e tour

Il poliedrico David Byrne (già Talking Heads) ha annunciato un nuovo album dal titolo Who Is the Sky? in uscita il 5 settembre 2025 per Matador Records. Il disco sarà accompagnato da un tour che promette di sorprendere per originalità e sperimentazione. Un progetto che unisce musica, performance e innovazione, confermando ancora una volta la sua inesauribile vena creativa.

Un nuovo capitolo musicale

David Byrne è pronto a sorprendere ancora. Dopo il successo di American Utopia, l’artista ha annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato Who Is the Sky?, prevista per il 5 settembre 2025. Il disco segna anche una nuova collaborazione discografica, con la storica etichetta Matador, e vede alla produzione Kid Harpoon. Byrne si è inoltre avvalso del contributo musicale della Ghost Train Orchestra, affiancata in alcune tracce da St. Vincent e Haley Williams, promettendo un lavoro ricco di contaminazioni e collaborazioni sorprendenti.

Un tour concettuale e dinamico

In parallelo all’uscita dell’album, David Byrne si prepara a partire con un tour che debutterà a settembre. Il progetto scenico manterrà la componente di mobilità che aveva caratterizzato American Utopia, ma con una novità concettuale: al posto della “catena” scenografica, ci saranno “luoghi”. Un’idea ancora avvolta nel mistero, che promette un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi tradizionali del concerto dal vivo.

Un assaggio del nuovo progetto

Come anticipazione dell’album, è già disponibile il primo singolo Everybody Laughs, accompagnato da un videoclip diretto da Gabriel Barcia-Columbo. Il brano offre un primo sguardo sul mondo sonoro di Who Is the Sky?, confermando l’intenzione di Byrne di proseguire nella sua ricerca artistica sempre in bilico tra innovazione e teatralità.

Aspettative in crescita

Con Who Is the Sky?, David Byrne sembra intenzionato a ridefinire ancora una volta i confini della performance musicale. Un progetto che unisce musica, arte visiva e narrazione in modo inedito, segnando un altro passo audace nella sua già eclettica carriera. (La redazione)