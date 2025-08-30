Home David Byrne torna con Who Is the Sky?: nuovo album e tour
David Byrne torna con Who Is the Sky?, il nuovo album prodotto da Kid Harpoon con la partecipazione di St. Vincent e Haley Williams. In uscita il 5 settembre 2025 per l’etichetta Matador, sarà accompagnato da un tour visionario che riprende e reinventa l’energia di American Utopia.

30 Agosto 2025

David Byrne (screenshot video)

Il poliedrico David Byrne (già Talking Heads) ha annunciato un nuovo album dal titolo Who Is the Sky? in uscita il 5 settembre 2025 per Matador Records. Il disco sarà accompagnato da un tour che promette di sorprendere per originalità e sperimentazione. Un progetto che unisce musica, performance e innovazione, confermando ancora una volta la sua inesauribile vena creativa.

Un nuovo capitolo musicale

David Byrne è pronto a sorprendere ancora. Dopo il successo di American Utopia, l’artista ha annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato Who Is the Sky?, prevista per il 5 settembre 2025. Il disco segna anche una nuova collaborazione discografica, con la storica etichetta Matador, e vede alla produzione Kid Harpoon. Byrne si è inoltre avvalso del contributo musicale della Ghost Train Orchestra, affiancata in alcune tracce da St. Vincent e Haley Williams, promettendo un lavoro ricco di contaminazioni e collaborazioni sorprendenti.

Un tour concettuale e dinamico

In parallelo all’uscita dell’album, David Byrne si prepara a partire con un tour che debutterà a settembre. Il progetto scenico manterrà la componente di mobilità che aveva caratterizzato American Utopia, ma con una novità concettuale: al posto della “catena” scenografica, ci saranno “luoghi”. Un’idea ancora avvolta nel mistero, che promette un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi tradizionali del concerto dal vivo.

Un assaggio del nuovo progetto

Come anticipazione dell’album, è già disponibile il primo singolo Everybody Laughs, accompagnato da un videoclip diretto da Gabriel Barcia-Columbo. Il brano offre un primo sguardo sul mondo sonoro di Who Is the Sky?, confermando l’intenzione di Byrne di proseguire nella sua ricerca artistica sempre in bilico tra innovazione e teatralità.

Aspettative in crescita

Con Who Is the Sky?, David Byrne sembra intenzionato a ridefinire ancora una volta i confini della performance musicale. Un progetto che unisce musica, arte visiva e narrazione in modo inedito, segnando un altro passo audace nella sua già eclettica carriera. (La redazione)

30 Agosto 2025

