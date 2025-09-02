Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa. Scopri il calendario aggiornato dei concerti e dei festival in Italia: tutte le date dei live sono inserite in tempo reale. Controlla gli eventi dal vivo e consulta anche le previsioni meteo. Le informazioni sui concerti provengono da Songkick.com e possono essere soggette a modifiche o cancellazioni.

Se non appare nessuno evento, ricaricare la pagina qui

Concerti e festival in programma Olly at Ippodromo Snai San Siro (02 Sep 25) live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Olly at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Luchè at Parco di Serravalle (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli

live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli Fred Again at Spazio Ex-macello (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Antonello Venditti at Teatro Antico (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy Laurent Garnier at Spazio Ex-macello (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Ida Nielsen at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Il Giardino degli Specchi at C.I.Q - Centro Internazionale di Quart live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1

live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1 Fabri Fibra at Ex Base Nato - Piazza Centrale (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125

live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125 Afrobrix 2025 live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy

live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy Franco126 and joan thiele at Piazza del Comune di Cremona (06 Sep 2 live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona

live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Cristoni D'avena at EXESS (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy

live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy Eugenio in Via di Gioia at Eremo Club (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta

live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Sunday 7 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Concerti della settimana Olly at Ippodromo Snai San Siro (02 Sep 25) live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Olly at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Luchè at Parco di Serravalle (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli

live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli Fred Again at Spazio Ex-macello (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Antonello Venditti at Teatro Antico (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy Laurent Garnier at Spazio Ex-macello (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Ida Nielsen at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Il Giardino degli Specchi at C.I.Q - Centro Internazionale di Quart live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1

live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1 Fabri Fibra at Ex Base Nato - Piazza Centrale (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125

live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125 Afrobrix 2025 live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy

live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy Franco126 and joan thiele at Piazza del Comune di Cremona (06 Sep 2 live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona

live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Cristoni D'avena at EXESS (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy

live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy Eugenio in Via di Gioia at Eremo Club (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta

live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Sunday 7 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Sunday 7 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Six Organs of Admittance at Motelsalieri (07 Sep 25) live Sunday 7 September 2025 – Motelsalieri, Milan, Italy

Concerti di September 2025 Olly at Ippodromo Snai San Siro (02 Sep 25) live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Tuesday 2 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Olly at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan

live Thursday 4 September 2025 – Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan Luchè at Parco di Serravalle (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli

live Thursday 4 September 2025 – Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli Fred Again at Spazio Ex-macello (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Antonello Venditti at Teatro Antico (04 Sep 25) live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

live Thursday 4 September 2025 – Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy Laurent Garnier at Spazio Ex-macello (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Friday 5 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Ida Nielsen at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 5 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Il Giardino degli Specchi at C.I.Q - Centro Internazionale di Quart live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1

live Friday 5 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1 Fabri Fibra at Ex Base Nato - Piazza Centrale (05 Sep 25) live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125

live Friday 5 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125 Afrobrix 2025 live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy

live Friday 5 September 2025 – Centro Comboni, Viale Venezia, 116, 25123, Brescia, Italy Franco126 and joan thiele at Piazza del Comune di Cremona (06 Sep 2 live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona

live Saturday 6 September 2025 – Piazza del Comune di Cremona, Piazza del Comune, 26100, Cremona Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Saturday 6 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Cristoni D'avena at EXESS (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy

live Saturday 6 September 2025 – EXESS, Bollate, Italy Eugenio in Via di Gioia at Eremo Club (06 Sep 25) live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta

live Saturday 6 September 2025 – Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta Citrus Sun, Incognito, and Jean-Paul 'Bluey' Maunick at Blue Note live Sunday 7 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Sunday 7 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Six Organs of Admittance at Motelsalieri (07 Sep 25) live Sunday 7 September 2025 – Motelsalieri, Milan, Italy

live Sunday 7 September 2025 – Motelsalieri, Milan, Italy Fred Again at Auditorium Parco della Musica - Cavea (08 Sep 25) live Monday 8 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin

live Monday 8 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin Kolors at Kozel Carroponte (09 Sep 25) live Tuesday 9 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan

live Tuesday 9 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan Ketama126 at Circolo Magnolia (Estivo) (10 Sep 25) live Wednesday 10 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live Wednesday 10 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Bryan Bielanski at Detune (10 Sep 25) live Wednesday 10 September 2025 – Detune, Via Felice Casati, 24, 20124, Milan, Italy

live Wednesday 10 September 2025 – Detune, Via Felice Casati, 24, 20124, Milan, Italy Tony Boy at FML - Fiera Milano Live (11 Sep 25) live Thursday 11 September 2025 – FML - Fiera Milano Live, 20017, Rho, Italy

live Thursday 11 September 2025 – FML - Fiera Milano Live, 20017, Rho, Italy Georgia Cécile at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (11 Sep live Thursday 11 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Thursday 11 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 live Thursday 11 September 2025 – Piazza Del Plebiscito, Piazza Plebiscito di Napoli, 80100, Casa

live Thursday 11 September 2025 – Piazza Del Plebiscito, Piazza Plebiscito di Napoli, 80100, Casa Nino D'angelo at Piazza del Plebiscito (11 Sep 25) live Thursday 11 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Thursday 11 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Europe at Arena Flegrea (11 Sep 25) live Thursday 11 September 2025 – Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy

live Thursday 11 September 2025 – Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy Diodato at Auditorium Parco della Musica - Cavea (11 Sep 25) live Thursday 11 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin

live Thursday 11 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin Spring Attitude Festival 2025 | DAY 1 - Friday 2025 live Friday 12 September 2025 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy

live Friday 12 September 2025 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy Six Organs of Admittance at Industrie Fluviali (12 Sep 25) live Friday 12 September 2025 – Industrie Fluviali, Via del Porto Fluviale, 35, 00154, Rome

live Friday 12 September 2025 – Industrie Fluviali, Via del Porto Fluviale, 35, 00154, Rome The James Taylor Quartet at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant live Friday 12 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 12 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Nino D'angelo at Piazza del Plebiscito (12 Sep 25) live Friday 12 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Friday 12 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Almamegretta at Arena Flegrea (12 Sep 25) live Friday 12 September 2025 – Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy

live Friday 12 September 2025 – Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy Jamie Jones at Spazio Ex-macello (13 Sep 25) live Saturday 13 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Saturday 13 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Baye Star at C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere (13 Sep 25) live Saturday 13 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1

live Saturday 13 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1 Finley at Kozel Carroponte (13 Sep 25) live Saturday 13 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan

live Saturday 13 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan Alan Sorrenti and Anna Castiglia at Villa Rossi (13 Sep 25) live Saturday 13 September 2025 – Villa Rossi, Piazza Poch, 4, 16154, Genoa, Italy

live Saturday 13 September 2025 – Villa Rossi, Piazza Poch, 4, 16154, Genoa, Italy Kolors at Auditorium Parco della Musica - Cavea (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin

live Tuesday 16 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin Benji & Fede at Auditorium Parco della Musica - Cavea (17 Sep 25) live Wednesday 17 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin

live Wednesday 17 September 2025 – Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin Hayden Pedigo and Abe at Arci Bellezza (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Fedez at Unipol Forum (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

live Friday 19 September 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy Les Nuits de la Bomba (et leurs amis) — Pass Vendredi - La Bellev live Friday 19 September 2025 – La Bellevilloise, 19, Rue Boyer, 75020, Paris, France

live Friday 19 September 2025 – La Bellevilloise, 19, Rue Boyer, 75020, Paris, France Bresh at Wanderlust (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Wanderlust, 32 Quai d'Austerlitz, 75013, Paris, France

live Friday 19 September 2025 – Wanderlust, 32 Quai d'Austerlitz, 75013, Paris, France Benji & Fede at Kozel Carroponte (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan

live Friday 19 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan Stone Foundation at Arci Bellezza (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live Friday 19 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Friday 19 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Gigi Piazza Del Plebiscito 2025 live Friday 19 September 2025 – Piazza Del Plebiscito, Piazza Plebiscito di Napoli, 80100, Casa

live Friday 19 September 2025 – Piazza Del Plebiscito, Piazza Plebiscito di Napoli, 80100, Casa Fedez at Unipol Forum (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

live Saturday 20 September 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy Silent Bob at Kozel Carroponte (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan

live Saturday 20 September 2025 – Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovan Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Saturday 20 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (21 Sep 25) live Sunday 21 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Sunday 21 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I LIBERATO at L'Olympia (21 Sep 25) live Sunday 21 September 2025 – L'Olympia, 28 boulevard des Capucines, 75009, Paris, France

live Sunday 21 September 2025 – L'Olympia, 28 boulevard des Capucines, 75009, Paris, France Kaki King at Arci Bellezza (22 Sep 25) live Monday 22 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live Monday 22 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Riccardo Cocciante at Piazza del Plebiscito (22 Sep 25) live Monday 22 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Monday 22 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (23 Sep 25) live Tuesday 23 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Tuesday 23 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I CANCELED: Alessandra Amoroso at Piazza del Plebiscito (24 Sep 25) live Wednesday 24 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Wednesday 24 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Peggy Gou at Spazio Ex-macello (25 Sep 25) live Thursday 25 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy

live Thursday 25 September 2025 – Spazio Ex-macello, Viale Molise 62, 20137, Milan, Italy Lust for Youth at Arci Bellezza (25 Sep 25) live Thursday 25 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live Thursday 25 September 2025 – Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Rasheeda Ali and Jeff Mills at Ex Base Nato - Piazza Centrale (25 S live Thursday 25 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125

live Thursday 25 September 2025 – Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125 Calibro 35 at Teatro Romano di Ostia Antica (25 Sep 25) live Thursday 25 September 2025 – Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186

live Thursday 25 September 2025 – Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186 HALLOWS at C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1

live Friday 26 September 2025 – C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 1 Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Friday 26 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Parti Mosho Day 1| Gazebo Penguins and more 2025 live Friday 26 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig

live Friday 26 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig PARTI MOSHO 2025 live Friday 26 September 2025 – I Make, Via S. Caterina da Siena, 70017, Putignano, Italy

live Friday 26 September 2025 – I Make, Via S. Caterina da Siena, 70017, Putignano, Italy IAKO, Bluem, and Generic Animal at Sala Perriera (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Sala Perriera, 4 Via Paolo Gili, 90138, Palermo, Italy

live Friday 26 September 2025 – Sala Perriera, 4 Via Paolo Gili, 90138, Palermo, Italy Parti Mosho | Abbonamento 2025 live Friday 26 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig

live Friday 26 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig Ketama126 at Ex Base Nato (27 Sep 25) live Saturday 27 September 2025 – Ex Base Nato, Viale della Liberazione, 80100, Naples, Italy

live Saturday 27 September 2025 – Ex Base Nato, Viale della Liberazione, 80100, Naples, Italy Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (27 Sep 25) live Saturday 27 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

live Saturday 27 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I Parti Mosho Day 2| Il Teatro Degli Orrori and more 2025 live Saturday 27 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig

live Saturday 27 September 2025 – Macello Di Putignano, Via Santa Caterina da Siena, 70017, Putig Zucchero at Arena (28 Sep 25) live Sunday 28 September 2025 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

live Sunday 28 September 2025 – Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy Gigi D'Alessio at Piazza del Plebiscito (28 Sep 25) live Sunday 28 September 2025 – Piazza del Plebiscito, 80132, Naples, I

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)