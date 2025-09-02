Faenza celebra i 30 anni del MEI: tre giorni di musica, incontri e cultura indipendente

Dal 3 al 5 ottobre 2025 Faenza (RA) ospita una nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna italiana dedicata alla musica indipendente. Ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, la manifestazione compie 30 anni e si prepara a trasformare il centro storico della città in un palcoscenico diffuso con concerti, forum, convegni, fiere, mostre e appuntamenti culturali.

Le Targhe MEI e la celebrazione della scena indipendente

Come da tradizione, durante il MEI saranno consegnate le Targhe dedicate al Miglior Artista Indipendente e al Miglior Artista Emergente dell’Anno, riconoscimenti che confermano la centralità della rassegna nella valorizzazione dei protagonisti della musica al di fuori dei circuiti mainstream.

La Fiera del Disco e gli incontri con gli autori

Un punto di riferimento per appassionati e collezionisti sarà la Fiera del Disco, curata da Music Day Roma, ospitata presso il Salone delle Bandiere del Comune di Faenza. Oltre alla possibilità di acquistare vinili e CD rari, saranno organizzati firmacopie e presentazioni con artisti e scrittori. Il programma prevede interventi di nomi noti come Tony Esposito, Eugenio Finardi, Ezio Guaitamacchi e Aldo Pedron, insieme a scrittori e critici musicali che presenteranno libri, ristampe e nuovi progetti editoriali. Domenica 5 ottobre, inoltre, sarà la volta di Edoardo De Angelis, Andy Rivieni e Fede Torre, con talk dedicati alla storia della musica italiana e alla scena indipendente.

Forum, convegni e formazione

Il MEI sarà anche un luogo di riflessione e crescita professionale. Ritorna il “Forum del giornalismo musicale” diretto da Enrico Deregibus, giunto alla sua decima edizione, con la consegna del Premio Michele Manzotti. Domenica mattina si terrà un seminario dal titolo “Oggi, domani: tutta un’altra musica?”, con voci autorevoli del settore che discuteranno di indipendenza artistica, futuro dell’industria musicale e impatto delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Ampio spazio sarà dato alla formazione grazie alla nuova MEI Music Academy, un progetto rivolto a giovani artisti, produttori e operatori musicali. Inoltre, l’assemblea del Coordinamento Stage & Indies affronterà i temi cruciali della tutela della musica indipendente, dalla distribuzione digitale alle politiche di sostegno culturale.

Incontri sull’industria musicale e la distribuzione digitale

Uno degli appuntamenti di maggior rilievo è in programma sabato 4 ottobre alle ore 15.00, con un incontro dedicato alle strategie di crescita nell’era dello streaming. Moderato da Giordano Sangiorgi, l’incontro vedrà la partecipazione di Nicolò Picchioni di The Orchard, tra i principali player globali della distribuzione musicale.

Premi e riconoscimenti

La XIII edizione della Targa MEI Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ha incoronato RootsHighway come Miglior Sito, Mannaggiallamusica come Miglior Blog Personale e Musica Senza Confini come Miglior Progetto di Inclusione Sociale. La cerimonia si terrà sabato 4 ottobre presso la Galleria della Molinella, nell’ambito del Forum del giornalismo musicale.

Mostre ed eventi collaterali

Il MEI 2025 sarà arricchito da numerose mostre ed esposizioni.

A Palazzo del Podestà sarà visitabile “Racing in Frame”, dedicata alla storia di Fausto Gresini e del suo team, mentre la Galleria della Molinella ospiterà “WIKIMEI”, una retrospettiva sui 30 anni di cataloghi e fotografie del MEI. Non mancheranno le fiere tematiche come Emarkè – Fiera del Vintage, che animerà Piazza Martiri, e il mercatino indipendente Serena Vintage in Piazza del Popolo.

Tra gli eventi musicali spiccano l’incontro con i Foreign Air alla Scuola Sarti e il concerto del Conservatorio Martini di Bologna al Museo Internazionale delle Ceramiche.

Conclusione

Il MEI di Faenza si conferma un appuntamento imprescindibile per la musica indipendente italiana. Tra celebrazioni, riconoscimenti, incontri professionali e momenti di confronto, l’edizione 2025 offrirà non solo una vetrina per artisti e operatori del settore, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro della musica in un contesto sempre più complesso. Una tre giorni che unisce tradizione e innovazione, confermando Faenza come capitale della cultura musicale indipendente. (La redazione)