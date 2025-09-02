20 album da avere assolutamente in CD o vinile

Esistono dischi che trascendono il tempo e lo spazio, opere fondamentali che ogni collezione musicale dovrebbe custodire gelosamente. Album seminali che hanno segnato la storia della musica e continuano a parlare al cuore di chi li ascolta, ispirando nuove generazioni. Abbiamo deciso di iniziare con una selezione di venti titoli imperdibili: CD o vinili che ogni appassionato di popular music dovrebbe avere. Perle da riscoprire, da collezionare e, perché no, da regalare a chi condivide la vostra, nostra stessa passione.

20 classici in CD o vinile

Si tratta di venti classici della storia del rock (e non solo) che possono essere acquistati facilmente anche su Amazon. Che tu lo collezioni o lo regali, ogni disco è un pezzo di storia che ci ricorda l’importanza della buona musica nella nostra vita quotidiana. Questi album non sono semplici raccolte di canzoni: sono testimonianze di epoche, movimenti culturali e rivoluzioni sonore che hanno segnato generazioni. Ascoltarli significa rivivere emozioni autentiche, ritrovare atmosfere dimenticate e scoprire – o riscoprire – il valore di artisti che hanno fatto la differenza.

THE VELVET UNDERGROUND & NICO (1967)

The Velvet Underground & Nico (1967) è un album che ha rivoluzionato la musica rock. Con brani come “Heroin” e “Sunday Morning”, questo capolavoro unisce rock, sonorità sperimentali e testi provocatori, diventando una pietra miliare della musica alternativa e della cultura underground.

THE CLASH ★ London Calling (1979)

London Calling (1979) dei Clash è un album che ha rivoluzionato il punk rock, mescolando generi come reggae, rockabilly e jazz. Con brani leggendari come la title track e “Train in Vain”, l’album è diventato un punto di riferimento per le generazioni future, influenzando la musica e la cultura degli anni ’80 e oltre.

TELEVISION ★ Marquee Moon (1977)

Marquee Moon (1977) dei Television è un album che ha definito la new wave e il punk rock. Con brani come la title track e “Venus”, l’album unisce chitarre audaci e testi profondi, creando un suono unico che ha influenzato innumerevoli artisti e lasciato un segno duraturo nella musica alternativa.

BOB DYLAN ★ Highway ’61 Revisited (1965)

Highway 61 Revisited (1965) è un album fondamentale di Bob Dylan, che segna il suo passaggio al rock elettrico. Con brani epoclali come “Like a Rolling Stone” e “Desolation Row”, questo capolavoro mescola poesia, blues e rock, facendo di Dylan una delle figure più influenti della popular music.

TALKING HEADS ★ Remain in Light (1980)

Remain in Light (1980) dei Talking Heads è un album innovativo che unisce rock, funk e musica africana, creando un suono davvero unico e travolgente. Con brani come “Once in a Lifetime” e “Born Under Punches”, il disco ha ridefinito il panorama musicale degli anni ’80, consolidando la band post-punk in grado di muoversi tra musica rock, world music e sperimentazione.

R.E.M. ★ Lifes Rich Pageant (1986)

Lifes Rich Pageant (1986) segna l’evoluzione sonora dei R.E.M. grazie a un sound potente e testi impegnati che fanno della band di Athens una delle più influenti della scena indipendente degli anni ’80 e ’90. Un piccolo capolavoro che mescola sapientemente folk e rock alternativo come nel caso di “Fall on Me” e “Cuyahoga”.

MILES DAVIS ★ Kind of Blue (1959)

Kind of Blue (1959) di Miles Davis è un capolavoro del jazz che ha ridefinito il genere con il suo approccio rivoluzionario alla musica modale. Con brani immortali quali “So What” e “Blue in Green”, l’album ha influenzato generazioni di musicisti ed è considerato una pietra miliare della musica contemporanea.

THE BEATLES ★ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) è un capolavoro rivoluzionario che cambiato il concetto di musica rock. Con brani pop innovativi dal punto di vista sonoro come “Lucy in the Sky with Diamonds” e “A Day in the Life”, l’album fonde sperimentazione e psichedelia, influenzando la musica di generazioni di artisti.

THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE ★ Electric Ladyland (1968)

Electric Ladyland (1968) è il capolavoro definitivo di Jimi Hendrix, un viaggio psichedelico tra rock, blues e sperimentazione, per rendersene conto basta ascoltare brani come “Voodoo Child (Slight Return)” e “All Along the Watchtower”. Un album che ridefinisce il ruolo della chitarra elettrica nella musica rock.

KRAFTWERK ★ Trans-Europa Express (1977)

“Trans-Europa Express (1977) dei Kraftwerk è un album seminale che ha ridefinito la musica elettronica. Con atmosfere futuristiche e ritmi ipnotici, brani come “Europe Endless” e ‘Trans-Europe Express” hanno lasciato un’impronta indelebile nella musica contemporanea.

THE ROLLING STONES ★ Sticky Fingers (1971)

Sticky Fingers (1971) dei Rolling Stones è un disco simbolo del rock, celebre per brani come “Brown Sugar” e “Wild Horses”. Primo album con il logo della lingua, fonde blues, hard rock e sonorità country, segnando una svolta nella carriera artistica della band inglese.

DAVID BOWIE ★ Low (1977)

Low (1977) apre la cosiddetta “Trilogia di Berlino” e segna una svolta nella carriera di David Bowie. Con brani come “Warzawa” e “Sound and Vision”, l’album fonde rock, elettronica e ambient, ridefinendo il sound dell’epoca e confermando Bowie come un innovatore capace di anticipare le nuove tendenze musicali.

PINK FLOYD ★ The Piper at the Gates of Dawn (1967)

The Piper at the Gates of Dawn (1967) è il debutto dei Pink Floyd, un capolavoro che ha definito il suono sperimentale e progressive della band inglese. “Astronomy Domine” e “Interstellar Overdrive” sono soltanto due strepitosi passaggi di un album rock che mescola suoni e visioni psichedeliche.

LED ZEPPELIN★ I (1969)

Led Zeppelin I (1969) è l’album di debutto che ha rivoluzionato il rock. Con canzoni incredibilmente trascinanti come “Good Times Bad Times” e “Dazed and Confused”, il disco ha segnato l’inizio di una delle band più influenti della storia della musica, mescolando blues e hard rock in modo davvero unico.

PUBLIC ENEMY★ Yo! Bum Rush the Show (1987)

Yo! Bum Rush the Show (1987) dei Public Enemy è un album fondamentale nel rap e della cultura hip hop e che ha segnato l’ingresso del gruppo nella scena musicale mondiale. Con brani come “Public Enemy No. 1” e “You’re Gonna Get Yours”, il disco ha ridefinito il genere, mescolando politica, suoni innovativi e consapevolezza sociale.

PATTI SMITH★ Horses (1975)

Horses (1975) di Patti Smith è un album che ha definito il rock e la musica alternativa. Con brani come “Gloria” e “Break It Up”, il disco segna l’inizio della carriera di una delle voci più influenti della popular music, mescolando poesia, rock e ribellione in un capolavoro senza tempo.

ARETHA FRANKLIN ★ I Never Loved a Man the Way I Love You (1967)

I Never Loved a Man the Way I Love You (1967) è un album che ha consacrato la carriera di Aretha Franklin elevandola a Regina della musica Soul. Brani come “Respect” e “Do Right Woman, Do Right Man” sono ciliegine di un capolavoro capace di unire sentimenti e potenza vocale.

BRUCE SPRINGSTEEN ★ Born to Run (1975)

Born to Run (1975) di Bruce Springsteen è un album fondamentale nella storia del rock, che ha consolidato la sua carriera internazionale. Con brani leggendari come ‘Thunder Road” e “Born to Run”, l’album celebra l’America e la lotta per la libertà, diventando un riferimento per la musica rock contemporanea.

BOB MARLEY AND THE WAILERS ★ Catch a Fire (1973)

Catch a Fire (1973) dei Bob Marley and the Wailers è un album rivoluzionario che ha portato il reggae al pubblico internazionale. Con brani iconici come “Stir It Up” e “Concrete Jungle”, l’album segna l’inizio della carriera globale di Marley, influenzando la musica e la cultura mondiale

FRANCO BATTIATO ★ La voce del padrone (1981)

La voce del padrone (1981) di Franco Battiato è un album che ha rivoluzionato la musica italiana, mescolando pop, rock e sperimentazione. Con brani epocali come “Summer on a Solitary Beach” e “Centro di gravità permanente”, il disco segna l’incontro tra innovazione sonora e successo commerciale, influenzando generazioni di artisti.

Scegli il tuo supporto fisico preferito

In vinile o in CD, ogni supporto ha il suo fascino. Regalare uno di questi capolavori è come donare un’esperienza, un viaggio musicale che va oltre il tempo. Che tu sia un appassionato di lunga data o un neofita curioso, questa selezione rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare l’essenza del rock e delle sue infinite sfumature. (La redazione)