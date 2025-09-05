Home Gli album più ascoltati in Italia su Apple Music
Articoli

Gli album più ascoltati in Italia su Apple Music

Apple Music Italia riflette i gusti musicali del momento: dagli album urban italiani più innovativi alle uscite pop internazionali, ecco cosa ascolta il pubblico ora. Classifiche aggiornate con i dischi che scalano rapidamente la top italiana.

5 Settembre 2025

Apple Music

Dopo la pubblicazione delle classifiche di Spotify è la volta di quelle di Apple Music. In quest’ultima, abbiamo riportato i dischi del momento più ascoltati in Italia secondo l’RSS di Apple. Nella lista emergono album che dominano gli ascolti streaming, riflettendo sia il successo di progetti originali italiani che l’appeal di uscite internazionali. Sono dischi capaci di connettere per generi diversi e conservano una forte presenza in classifica nelle ultime settimane.

Gli album più ascoltati ora

Ecco secondo l’RSS messo a disposizione da Apple Music gli album più ascoltati in Italia:

Conclusione

Anche secondo Apple Music, la scena musicale italiana afferma la propria forza anche sulle classifiche globali delle piattaforme streaming, con progetti nazionali che primeggiano accanto a titoli internazionali. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 5 Settembre 2025

Condividi
5 Settembre 2025

Articoli recenti

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

5 Settembre 2025

Concerti e festival: calendario con date aggiornate ad oggi

5 Settembre 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile

5 Settembre 2025

Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.it

5 Settembre 2025

Calcio Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori, news, live (aggiornamenti in tempo reale)

5 Settembre 2025

Top 50 Spotify Italia e Global di oggi, classifiche aggiornate con le canzoni più ascoltate

5 Settembre 2025