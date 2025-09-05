Bruce Springsteen celebra Nebraska con un cofanetto e un film

Il 17 ottobre verrà pubblicato Nebraska ’82: Expanded Edition, un cofanetto che esplora come mai prima d’ora il capolavoro acustico di Bruce Springsteen. L’album originale, uscito nel 1982, viene presentato in un’edizione arricchita da registrazioni inedite, versioni alternative e una performance dal vivo al Count Basie Theatre nel New Jersey. Il progetto sarà disponibile nei formati 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray.

Le novità del cofanetto

La raccolta offre un’immersione completa nell’universo sonoro di Nebraska, includendo:

Le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la E Street Band .

con la . Outtakes acustici e brani mai pubblicati provenienti dalle registrazioni casalinghe originali.

Una sessione solista del 1982 con tracce rare come Gun in Every Home e On the Prowl.

Una nuova esecuzione integrale di Nebraska, filmata e registrata dal vivo.

Il primo assaggio è una versione inedita in trio di Born in the U.S.A., registrata con Max Weinberg e Garry Tallent, che mostra l’anima più essenziale e cruda del brano.

Un ponte tra passato e presente

Oltre alla pubblicazione discografica, il 23 ottobre arriverà nelle sale italiane il film Springsteen: Liberami dal Nulla, prodotto da 20th Century Studios e diretto da Scott Cooper. La pellicola, con Jeremy Allen White nei panni di Springsteen, racconta la genesi di Nebraska e il contesto creativo in cui nacque. Il cast include Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffman, Marc Maron e David Krumholtz.

Il film si basa sul libro di Warren Zanes, che approfondisce la storia dietro un album che ancora oggi resta una pietra miliare della discografia di Springsteen.

Tracklist ufficiale

Il cofanetto comprende quattro dischi audio e un Blu-Ray, per un totale di cinque supporti:

Disc 1: Nebraska Outtakes con brani come Losin’ Kind, Child Bride e Pink Cadillac.

con brani come Losin’ Kind, Child Bride e Pink Cadillac. Disc 2: Electric Nebraska con versioni alternative di Atlantic City, Johnny 99 e Reason to Believe.

con versioni alternative di Atlantic City, Johnny 99 e Reason to Believe. Disc 3 e Disc 5 : performance dal vivo al Count Basie Theatre.

: performance dal vivo al Count Basie Theatre. Disc 4: 2025 Remaster dell’album originale in versione rimasterizzata.

Conclusione

Con Nebraska ’82: Expanded Edition, Bruce Springsteen offre al pubblico un nuovo sguardo su uno dei suoi lavori più intimi e influenti. Il cofanetto rappresenta un ponte tra passato e presente, restituendo nuova linfa a un disco che ha cambiato la storia della musica rock. L’uscita del film Springsteen: Liberami dal Nulla arricchisce ulteriormente questa celebrazione, rendendo l’autunno 2025 un momento speciale per i fan del Boss. (La redazione)