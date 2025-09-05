Bruce Springsteen celebra Nebraska con un cofanetto e un film

Il 17 ottobre 2025 arriva Nebraska ’82: Expanded Edition, cofanetto con rarità, sessioni inedite e una performance live di Bruce Springsteen. Seguirà il 23 ottobre l’uscita nelle sale italiane del film Springsteen: Liberami dal Nulla, dedicato alla nascita del leggendario album acustico.
Il 17 ottobre verrà pubblicato Nebraska ’82: Expanded Edition, un cofanetto che esplora come mai prima d’ora il capolavoro acustico di Bruce Springsteen. L’album originale, uscito nel 1982, viene presentato in un’edizione arricchita da registrazioni inedite, versioni alternative e una performance dal vivo al Count Basie Theatre nel New Jersey. Il progetto sarà disponibile nei formati 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray.
La raccolta offre un’immersione completa nell’universo sonoro di Nebraska, includendo:
Il primo assaggio è una versione inedita in trio di Born in the U.S.A., registrata con Max Weinberg e Garry Tallent, che mostra l’anima più essenziale e cruda del brano.
Oltre alla pubblicazione discografica, il 23 ottobre arriverà nelle sale italiane il film Springsteen: Liberami dal Nulla, prodotto da 20th Century Studios e diretto da Scott Cooper. La pellicola, con Jeremy Allen White nei panni di Springsteen, racconta la genesi di Nebraska e il contesto creativo in cui nacque. Il cast include Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffman, Marc Maron e David Krumholtz.
Il film si basa sul libro di Warren Zanes, che approfondisce la storia dietro un album che ancora oggi resta una pietra miliare della discografia di Springsteen.
Il cofanetto comprende quattro dischi audio e un Blu-Ray, per un totale di cinque supporti:
Con Nebraska ’82: Expanded Edition, Bruce Springsteen offre al pubblico un nuovo sguardo su uno dei suoi lavori più intimi e influenti. Il cofanetto rappresenta un ponte tra passato e presente, restituendo nuova linfa a un disco che ha cambiato la storia della musica rock. L’uscita del film Springsteen: Liberami dal Nulla arricchisce ulteriormente questa celebrazione, rendendo l’autunno 2025 un momento speciale per i fan del Boss. (La redazione)
