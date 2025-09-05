Joan Shelley con il nuovo album Real Warmth

Joan Shelley, cantautrice originaria di Louisville, Kentucky, pubblicherà il suo nuovo album Real Warmth il 19 settembre 2025 per No Quarter. Il disco segna il settimo capitolo della sua carriera e sarà anticipato dai singoli Everybody e The Orchard, già disponibili in streaming.

Un percorso musicale radicato nel folk

La musica di Joan Shelley è da sempre legata alle tradizioni folk e Americana, con un approccio intimo e attento alle sfumature acustiche. Dopo Like The River Loves The Sea del 2019 e The Spur del 2022, l’artista torna con un progetto che si preannuncia altrettanto intenso e riflessivo. Negli anni, Shelley ha scelto luoghi di registrazione significativi per ogni album: da Chicago con Jeff Tweedy, all’Islanda con Nathan Salsburg e James Elkington, fino al Kentucky durante la pandemia.

La genesi di Real Warmth

Il nuovo lavoro prende forma dopo il trasferimento della cantautrice in Michigan insieme alla sua famiglia. La ricerca di un contesto ideale per registrare l’ha portata a collaborare con Ben Whiteley e Jake Xerxes Fussell presso lo studio Wroxton di Toronto. Il risultato è un album nato da sessioni caratterizzate da un’atmosfera intima e collaborativa.

Collaborazioni e contributi artistici

Oltre a Nathan Salsburg, compagno e chitarrista di lunga data, in Real Warmth compaiono musicisti come Philippe Melanson, Karen Ng, Doug Paisley, Tamara Lindeman, Matt Kelley e Ken Whiteley. La parte visiva del progetto è stata curata dall’illustratrice canadese Heather Goodchild, autrice delle grafiche e della copertina.

I temi del nuovo album

Il titolo Real Warmth racchiude tre livelli di significato proposti dall’artista: il calore umano e autentico nelle relazioni, la ricerca di un amore capace di andare oltre le divisioni e l’urgenza di proteggere un pianeta fragile. Si tratta quindi di un disco che esplora non solo emozioni personali, ma anche riflessioni collettive e ambientali.

Conclusione

Real Warmth rappresenta un passo importante nel percorso artistico di Joan Shelley, confermandola come una delle voci più significative del folk contemporaneo. Con nuove collaborazioni e una visione creativa profonda, il disco in arrivo promette di consolidare ulteriormente la sua reputazione internazionale. (La redazione)