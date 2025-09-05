Tame Impala: tutto sul nuovo album Deadbeat

Deadbeat rappresenta un’evoluzione naturale per Tame Impala, tra minimalismo, club-psych e introspezione emotiva. L’album non solo conferma la capacità di Kevin Parker di innovare, ma propone anche un’esperienza sonora immersiva e unica, consolidando ulteriormente il suo ruolo di artista visionario della musica moderna.
Il 17 ottobre 2025 esce Deadbeat, il quinto album in studio di Tame Impala, alias Kevin Parker. L’artista australiano porta avanti la propria evoluzione musicale, combinando elementi di club-psych, minimalismo sonoro e testi profondamente riflessivi. L’album è già disponibile in pre-order, suscitando grande attesa tra i fan di tutto il mondo.
Deadbeat è stato concepito tra la città natale di Kevin Parker, Fremantle, e il suo studio personale Wave House a Injidup, nell’Australia Occidentale, durante la prima metà del 2025. L’album nasce da anni di sperimentazione e riflessione, riflettendo una forte influenza della cultura bush doof e della scena rave australiana. Parker ha lavorato con l’obiettivo di catturare una spontaneità rara, aggiungendo timbri sonori innovativi e una gamma vocale più giocosa e ricca rispetto al passato.
I testi di Deadbeat esplorano un senso di delusione persistente e le sfumature emotive quotidiane, continuando il percorso iniziato con The Slow Rush (2020) sull’esperienza del tempo. La musica trasforma il rave in un’esperienza interiore, con ritmi e sonorità euforiche che diventano una forma di auto-terapia. L’album riflette la dualità tra festa e introspezione, creando un equilibrio tra energia trascinante e contemplazione personale.
Il nuovo album include il singolo Loser, secondo estratto dopo End Of Summer. Il video di Loser, diretto da Kristofski e interpretato da Joe Keery, continua l’esplorazione dei ritmi ipnotici e della sperimentazione sonora che caratterizza il lavoro di Kevin Parker. End Of Summer aveva già introdotto i fan alla nuova fase di Parker, richiamando la musica dance e acid house degli anni ’80 e ’90, e gli eventi bush doof dell’Australia.
Kevin Parker si è affermato come una delle voci più influenti della musica moderna. Ogni album, da InnerSpeaker a The Slow Rush, ha mostrato la sua capacità di superare i confini dei generi. Parker suona ogni strumento, cura produzione, mixaggio e ingegneria del suono, diventando sinonimo di eccellenza artistica. Tra i riconoscimenti internazionali, spiccano un Grammy, il BRIT Award e numerosi ARIA Awards. Brani come The Less I Know The Better, Lost In Yesterday e Is It True hanno conquistato le classifiche globali e accumulato miliardi di stream.
Oltre ai suoi album, Kevin Parker ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale, tra cui Dua Lipa, The Weeknd, Lady Gaga, Travis Scott, Rihanna, Gorillaz e molti altri. Queste collaborazioni confermano il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo, capace di fondere pop, elettronica, psichedelia e dance in chiave originale. (La redazione)
