Hayley Williams pubblica il nuovo album Ego Death at a Bachelorette Party

Hayley Williams, voce e leader dei Paramore, ha pubblicato il nuovo album Ego Death at a Bachelorette Party, una raccolta di 18 brani che unisce i 17 singoli usciti durante l’estate con il nuovo inedito Parachute. Il disco segna un nuovo capitolo della carriera solista della Williams, presentandosi come la prima uscita ufficiale tramite la sua etichetta indipendente Post Atlantic, distribuita da Secretly Distribution.

La nuova fase indipendente

Dopo oltre vent’anni di contratto con Atlantic Records, conclusosi nel 2023, i Paramore hanno intrapreso un percorso indipendente. In questo contesto, la Williams ha fondato Post Atlantic, label con cui ha deciso di autopubblicare il nuovo lavoro. La versione fisica dell’album sarà disponibile dal 7 novembre 2025, mentre la versione digitale è già in streaming sulle principali piattaforme.

Collaborazioni e produzione

Gran parte degli strumenti e della scrittura dei brani di Ego Death at a Bachelorette Party è stata curata da Hayley Williams insieme a Daniel James, che ha prodotto l’album. Sono presenti i contributi dei collaboratori di lunga data Brian Robert Jones e Joey Howard, mentre Jim-E Stack ha partecipato al brano True Believer.

I singoli e i video

Il progetto è stato accompagnato dalla pubblicazione dei video ufficiali di Glum e della titletrack Ego Death at a Bachelorette Party. Entrambi i brani mostrano la versatilità artistica della Williams, che alterna sonorità intime e sperimentazioni vocali a strutture più tradizionali del rock alternativo.

Analisi dei brani

Il disco offre un ampio spettro stilistico. Mirtazapine si presenta come un omaggio alt-rock agli anni Novanta, mentre Glum esplora atmosfere introspettive attraverso effetti vocali. Whim riprende la tradizione Americana legata alle origini di Nashville, mentre Ice in My OJ unisce produzione moderna e testi ironici e pungenti. Insieme a Parachute, questi brani delineano un lavoro che mette in risalto la maturità artistica e la continua evoluzione della Williams.

Un percorso tra solista e band

Con Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams prosegue un percorso iniziato con Petals For Armor (2020) e Flowers for Vases (2021). Quegli album avevano affrontato tematiche intime e riflessive, ponendosi in contrasto con l’energia collettiva dei dischi dei Paramore. Questo nuovo capitolo conferma la capacità della cantante di reinventarsi, mantenendo però una forte coerenza espressiva.

Il ruolo nella scena musicale

Considerata una delle voci più significative della sua generazione, Hayley Williams ha conquistato tre Grammy Award e continua a essere una figura di riferimento per artisti emergenti e affermati. La sua carriera solista, parallela a quella con i Paramore, dimostra un equilibrio tra indipendenza creativa e capacità di parlare a un pubblico ampio, consolidando ulteriormente la sua influenza nella musica contemporanea.

Conclusione

Ego Death at a Bachelorette Party rappresenta una sintesi della versatilità e della maturità raggiunta da Hayley Williams. Un lavoro che celebra la sua indipendenza artistica, mantenendo un legame con la sua storia e aprendo nuove prospettive per il futuro. (La redazione)