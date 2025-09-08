I Portugal. The Man: tra musica e attivismo con il nuovo singolo Denali

I Portugal. The Man, una delle realtà rock più influenti degli ultimi dieci anni negli Stati Uniti, tornano con il nuovo singolo Denali, pubblicato su Thirty Tigers. Questo brano segna l’inizio di una nuova fase artistica per la band dell’Alaska, che negli anni ha saputo coniugare successo commerciale e impegno sociale.

Un ritorno alle radici musicali

Denali rappresenta un ritorno in grande stile per i Portugal. The Man. Il brano, dal titolo evocativo che richiama la vetta più alta dell’Alaska e del Nord America, unisce synth deraglianti e chitarre dal sapore grunge, accompagnati dalla voce raffinata del frontman John Gourley.

La band sembra voler riscoprire le proprie radici con un approccio più crudo e autentico, in continuità con l’EP estivo uLu Selects Vol #2, in cui si era abbandonata alla vulnerabilità, al disagio e a una sensibilità pop distorta, creando una sorta di esorcismo sonoro onesto e diretto.

Carriera e riconoscimenti

I Portugal. The Man hanno raggiunto il culmine della loro popolarità nel 2017 con l’album Woodstock, certificato disco di platino negli Stati Uniti. Il singolo Feel It Still, tratto dall’album, ha superato il miliardo e mezzo di ascolti su Spotify ed è valso alla band un GRAMMY per la Migliore performance pop di un duo o gruppo, oltre a sette dischi di platino. Questo successo testimonia la capacità del gruppo di coniugare sperimentazione musicale e appeal commerciale, mantenendo al contempo una forte identità artistica.

Impegno sociale e attivismo

Accanto alla musica, i Portugal. The Man hanno coltivato una profonda attenzione verso la giustizia sociale. Nel 2020 hanno fondato la Pass The Mic Foundation, che sostiene i diritti umani, la salute delle comunità e la tutela ambientale, con particolare attenzione alle popolazioni indigene. Tra i progetti sostenuti figurano Alaska Native Health e Seeding Sovereignty, dedicati rispettivamente alla salute e alla sovranità delle popolazioni indigene.vLa band ha inoltre promosso iniziative come la campagna Frances Changed My Life, in onore della figlia di Gourley, per supportare le famiglie colpite da malattie rare. Negli ultimi due anni, i Portugal. The Man hanno raccolto e donato oltre un milione di dollari a queste cause.

Collaborazioni e progetti attivi

Il gruppo ha collaborato con numerose organizzazioni, tra cui:

National Coalition Against Censorship

The Skatepark Project

March for Our Lives

Keep Oregon Well

Protect Our Winters

Nel 2022, hanno lanciato PTM’s NIGHT OUT, iniziativa a sostegno dei fan disabili, confermando la volontà di rendere la propria musica e i propri eventi accessibili a tutti.

Denial, il nuovo singolo

Con Denali i Portugal. The Man dimostrano di saper rinnovare costantemente il proprio linguaggio musicale, senza perdere l’autenticità che li ha resi celebri. Al tempo stesso, confermano il loro impegno civile, dimostrando come musica e attivismo possano coesistere e rafforzarsi reciprocamente. La band continua così a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca innovazione artistica e consapevolezza sociale, mantenendo salde le proprie radici al cuore dell’Alaska. (La redazione)