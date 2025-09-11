Faten Kanaan annuncia il nuovo album Diary of a Candle

Il 17 ottobre 2025 esce Diary of a Candle, il nuovo album di Faten Kanaan per Fire Records. Tra minimalismo moderno, influenze antiche e atmosfere cinematografiche, l’artista intreccia radici mediorientali e sensibilità contemporanea, offrendo un’esperienza musicale intima e senza tempo.
Faten Kanaan, compositrice, musicista e produttrice, pubblicherà il nuovo album Diary of a Candle il 17 ottobre 2025 per Fire Records. La sua musica, riconoscibile per il sapiente uso del contrappunto e delle strutture minimali, si distingue per un carattere misterioso e poetico, capace di unire radici antiche e sensibilità contemporanee.
La musica di Faten Kanaan nasce dall’incontro tra minimalismo moderno e influenze della musica antica e barocca. I sintetizzatori, usati con calore e profondità, generano atmosfere sospese e senza tempo. Le sue composizioni si muovono attraverso melodie in loop e contrappunti che evocano paesaggi interiori ricchi di sfumature.
Diary of a Candle si presenta come una suite melodica che alterna fiati delicati, archi stratificati e atmosfere ispirate ai film degli anni Settanta e Ottanta. L’album riflette un romanticismo sobrio, ancorato alla natura e ai suoi ritmi, in cui l’essere umano lascia spazio ai dettagli di un paesaggio che diventano protagonisti.
L’opera trae ispirazione dai rituali e dalle superstizioni legate alla natura dell’Asia orientale. Alcuni brani, come Afternoon e Soseol, mostrano questa sensibilità, rivelando un legame tra folclore, spiritualità e intimità. La sobrietà e la malinconia luminosa rimandano anche a lavori come Music for Nine Post Cards di Hiroshi Yoshimura, punto di riferimento dichiarato dall’artista.
La musica di Faten Kanaan riflette il suo vissuto personale. Le radici familiari in Siria, Palestina, Giordania e Libano, unite alla gioventù trascorsa in Europa e agli ultimi vent’anni a New York, si intrecciano con la recente vita ad Amman. Questo nuovo contesto ha rafforzato il suo legame con la natura e le ha permesso di rinnovare il proprio linguaggio musicale.
Tutti i brani di Diary of a Candle sono stati scritti, eseguiti e mixati da Faten Kanaan. Il mastering è stato curato da Heba Kadry, nome di rilievo nel panorama musicale internazionale. L’uscita sarà pubblicata da Fire Records, etichetta che accompagna l’artista già da diversi anni.
Con Diary of a Candle, Faten Kanaan firma il suo sesto album per Fire Records, proseguendo il percorso iniziato con Afterpoem del 2023. La sua musica continua a sfuggire a classificazioni nette, unendo minimalismo, radici culturali e sensibilità contemporanea. Il nuovo lavoro si annuncia come un invito a scoprire un mondo sonoro unico, capace di trasformare l’ascolto in un’esperienza contemplativa e intima. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 11 Settembre 2025