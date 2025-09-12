Pink Floyd: Wish You Were Here 50, la riedizione celebrativa del capolavoro del 1975

Il 12 dicembre 2025 uscirà Wish You Were Here 50, riedizione deluxe dello storico album dei Pink Floyd. Questa nuova edizione segna il cinquantesimo anniversario di un disco che continua a occupare un posto di rilievo nella storia della musica. L’uscita è disponibile in vari formati, tra cui CD, vinile, digitale, Blu-ray e per la prima volta anche in Dolby Atmos.

Una nuova esperienza d’ascolto

Wish You Were Here 50 offre ai fan un’immersione totale nell’universo sonoro della band. Oltre all’album originale, il progetto include sei demo e versioni alternative inedite. Tra i brani spicca The Machine Song (Demo #2, Revisited), registrazione che anticipa la celebre Welcome to the Machine. L’edizione digitale presenta inoltre un mix Dolby Atmos curato da James Guthrie, storico collaboratore del gruppo.

Le rarità e i contenuti bonus

La raccolta contiene una serie di materiali esclusivi. Oltre ai demo casalinghi di Roger Waters, è presente un mix strumentale di Wish You Were Here che valorizza la pedal steel guitar di David Gilmour. Per la prima volta, Shine On You Crazy Diamond viene pubblicato nella sua forma completa con un nuovo mix stereo. L’edizione digitale include anche 25 brani bonus: nove rarità da studio e sedici registrazioni dal vivo tratte dal concerto del 1975 a Los Angeles, restaurate da Steven Wilson.

Formati disponibili

La riedizione sarà disponibile in molteplici formati. Il cofanetto deluxe conterrà 2CD, 3LP in vinile trasparente, un Blu-ray e un quarto LP intitolato Live at Wembley 1974. Oltre alla musica, i fan troveranno una replica del singolo giapponese Have a Cigar / Welcome to the Machine, un libro fotografico, un comic book del tour e un poster di Knebworth. La versione Blu-ray includerà anche filmati del tour del 1975 e un cortometraggio di Storm Thorgerson.

Un’eredità intatta

Dal 1975 a oggi Wish You Were Here è rimasto un punto di riferimento assoluto. Il disco ha raggiunto la vetta delle classifiche internazionali, consolidando il successo globale dei Pink Floyd dopo l’uscita di The Dark Side of the Moon. I brani Shine On You Crazy Diamond, Welcome to the Machine, Have a Cigar e la title track hanno affrontato temi come assenza, alienazione e critica all’industria musicale. La copertina, ideata dallo studio Hipgnosis, è divenuta una delle immagini più iconiche nella storia del rock.

Conclusione

Wish You Were Here 50 celebra non solo la musica dei Pink Floyd, ma anche un momento chiave della cultura popolare. Questa edizione, ricca di materiali rari e contenuti esclusivi, rappresenta un’occasione unica per riscoprire un album che, mezzo secolo dopo, continua a emozionare nuove generazioni di ascoltatori. (La redazione)