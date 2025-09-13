Lucy Gooch debutta con Desert Window: elettronica e folk in equilibrio perfetto

La giovane cantautrice di Bristol Lucy Gooch ha debuttato con l’album Desert Window, pubblicato il 6 giugno 2025 per Fire Records. Cresciuta nel Norfolk, ha trovato a Bristol l’ambiente ideale per sviluppare le sue sonorità elettroniche, acustiche e folk. L’uscita dell’album è stata anticipata dai singoli Like Clay, Keep Pulling Me In e Clouds, che mostrano già la sua capacità di combinare voce, strumentazione e atmosfere narrative.

Il percorso artistico di Lucy Gooch

Lucy Gooch ha iniziato la sua carriera musicale con l’EP di debutto Rushing, seguito da Rain’s Break. Queste prime pubblicazioni le hanno permesso di esplorare la stratificazione vocale e di consolidare il suo stile personale. Le esibizioni a festival internazionali come Glastonbury, SXSW e Rewire nel 2021 hanno ulteriormente rafforzato la sua reputazione. Durante il periodo precedente a Desert Window, ha vissuto importanti cambiamenti personali, trasferendosi da Bristol a Norwich e infine a York, esperienze che hanno influenzato profondamente la sua scrittura musicale.

L’album Desert Window

L’album mantiene le basi elettroniche dei primi singoli, integrando strumenti acustici e radici folk nella composizione. Molti brani sono nati da improvvisazioni vocali che hanno guidato la narrazione dei testi. L’influenza di poesie come The Names of the Hare e di opere contemporanee come The Hearing Trumpet di Leonora Carrington contribuisce alla costruzione di atmosfere narrative e complesse. L’approccio sperimentale di Lucy Gooch valorizza la voce come strumento principale, collocandola in contesti sonori narrativi e coinvolgenti.

Analisi dei singoli principali

Like Clay, primo singolo e apertura dell’album, combina loop di chitarra e basso con strati vocali sperimentali, creando un effetto ampio e naturale. Keep Pulling Me In continua a esplorare le sonorità elettroniche integrate al folk, mentre Clouds si distingue per l’equilibrio tra elementi atmosferici e melodie vocali narrative. Questi brani mostrano la capacità dell’artista di creare paesaggi sonori stratificati, eleganti e vari.

Influenze e atmosfere

L’album evoca suggestioni che spaziano da Kate Bush e Cocteau Twins fino ai madrigali della Third Ear Band e alle colonne sonore dei Goblin. Le armonie maggiori richiamano lo stile di Vangelis, mentre le sperimentazioni vocali creano un ponte tra folk, jazz ed elettronica. Il risultato è un lavoro complesso, elegante e variegato, che dimostra l’abilità di Lucy Gooch nel costruire canzoni ricche di dettagli e atmosfera.

Conclusione

Desert Window segna un debutto significativo per Lucy Gooch, confermando il suo talento nel fondere elettronica, folk e narrazione vocale. L’album è una raffinata combinazione di sperimentazione e accessibilità. Un disco che offre un’esperienza sonora immersiva e originale. Grazie alla sua voce e alla capacità di costruire atmosfere uniche, Lucy Gooch si afferma come una delle voci più interessanti della scena musicale inglese contemporanea. (La redazione)