I Mountain Goats con il nuovo album Through This Fire Across From Peter Balkan

I Mountain Goats, guidati da John Darnielle, hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album Through This Fire Across From Peter Balkan. Il disco sarà pubblicato il 7 novembre 2025 per Cadmean Dawn e Thirty Tigers. Si tratta del ventitreesimo lavoro in studio per la band indie-rock californiana, che continua a rinnovarsi attraverso collaborazioni di alto profilo e una costante attenzione alla scrittura musicale.
Come anticipazione dell’album è stato diffuso il brano Armies of the Lord. Nel pezzo figura la partecipazione di Lin-Manuel Miranda, compositore e autore noto per il successo del musical Hamilton. L’atmosfera del singolo rispecchia il carattere narrativo e intenso che contraddistingue da sempre la produzione della band.
Il nuovo disco vanta contributi di diversi artisti. Oltre a Miranda, si distinguono Tommy Stinson dei The Replacements, l’arpista Mikaela Davis e il bassista Cameron Ralston, entrato in formazione dopo l’uscita di Peter Hughes. Le collaborazioni contribuiscono a rendere Through This Fire Across From Peter Balkan un lavoro vario, capace di intrecciare esperienze e sonorità differenti.
L’annuncio del nuovo album arriva a breve distanza dal successo di Jenny From Thebes, pubblicato nel 2023. Lo scorso mese la band ha inoltre celebrato il ventesimo anniversario del disco di culto The Sunset Tree con una ristampa speciale. Questo dimostra come i Mountain Goats siano in grado di mantenere un legame saldo con la loro storia, pur continuando a guardare avanti con nuovi progetti.
Ecco la lista completa dei brani presenti in Through This Fire Across From Peter Balkan:
Parallelamente all’uscita del disco, John Darnielle pubblicherà il 2 dicembre 2025 il volume This Year: 365 Songs Annotated: A Book of Days. Si tratta di una raccolta che propone 365 testi dei Mountain Goats corredati da annotazioni e commenti dell’autore. Un progetto editoriale che conferma la centralità della scrittura e della narrazione nella poetica del musicista.
Con Through This Fire Across From Peter Balkan, i Mountain Goats confermano la loro capacità di reinventarsi e di rimanere rilevanti dopo oltre vent’anni di carriera. L’uscita del nuovo album, accompagnata dal libro di John Darnielle, rappresenta un momento importante per la band e per i fan che da sempre ne seguono il percorso. (La redazione)
