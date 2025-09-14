Date di concerti e festival: calendario 2025-2026 (cerca eventi e live)

Concerti e festival in programma So 90s Festival 2025 live Saturday 13 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live Saturday 13 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Adriano Bono, Villa Ada Posse, Shakalab, and Virtus at Casilino live Sunday 14 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Sunday 14 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome La Sonora Santanera at Teatro Principe (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy Crying steel and Heavenfall at Legend Club (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Eldritch and Crying steel at Casilino Sky Park (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Thursday 18 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome Bi-2 at Orion Live Club (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy Philip Lassiter at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (18 Sep live Thursday 18 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Thursday 18 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 chiello at Circolo Magnolia (Estivo) (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 My Evil Twin at Legend Club (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Matt Bianco and OHIG at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (19 live Friday 19 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 19 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 TX2 at Legend Club (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Friday 19 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Gli Ultimi and Brigade Loco at Casilino Sky Park (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Saturday 20 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome Matt Bianco at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Saturday 20 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Mesarthim and Dodheimsgard at Legend Club (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Saturday 20 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

JaKe X at Valmontone Outlet (21 Sep 25)
live Sunday 21 September 2025 – Valmontone Outlet, Via della Pace, Pascolaro, 00038, Valmonton

live Sunday 14 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome La Sonora Santanera at Teatro Principe (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy Crying steel and Heavenfall at Legend Club (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Eldritch and Crying steel at Casilino Sky Park (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Thursday 18 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome Bi-2 at Orion Live Club (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy Philip Lassiter at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (18 Sep live Thursday 18 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Thursday 18 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 chiello at Circolo Magnolia (Estivo) (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 My Evil Twin at Legend Club (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Matt Bianco and OHIG at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (19 live Friday 19 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Friday 19 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 TX2 at Legend Club (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Friday 19 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Gli Ultimi and Brigade Loco at Casilino Sky Park (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Saturday 20 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome Matt Bianco at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Saturday 20 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Mesarthim and Dodheimsgard at Legend Club (20 Sep 25) live Saturday 20 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Saturday 20 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy JaKe X at Valmontone Outlet (21 Sep 25) live Sunday 21 September 2025 – Valmontone Outlet, Via della Pace, Pascolaro, 00038, Valmonton

live Sunday 21 September 2025 – Valmontone Outlet, Via della Pace, Pascolaro, 00038, Valmonton Ulvedharr at Legend Club (21 Sep 25) live Sunday 21 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Sunday 21 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Radici Ada Montellanico voce/Filippo Vignato trombone/Simone Grazia live Monday 22 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Monday 22 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Federico Nuti Informalsetting + Gautier Garrigue Quartet 2025 live Tuesday 23 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Tuesday 23 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Claudio Simonettis Goblin at Ostia Antica Festival Park (23 Sep 25) live Tuesday 23 September 2025 – Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rom

live Tuesday 23 September 2025 – Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rom Surprise Guest at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (23 Sep 2 live Tuesday 23 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Tuesday 23 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 In Spirit Claude Tchamitchian+Gianluigi Trovesi Quintet 2025 live Wednesday 24 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Wednesday 24 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Soul Circus at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (24 Sep 25) live Wednesday 24 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Wednesday 24 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Tricarico and MOMO. at Casilino Sky Park (25 Sep 25) live Thursday 25 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Thursday 25 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome ResidenzaUna striscia di Insulae Mediterranee piu' PREMIO SIAE TOP live Thursday 25 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Thursday 25 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Eric Darius at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (25 Sep 25) live Thursday 25 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37

live Thursday 25 September 2025 – Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37 Oy at Istituto Svizzero di Roma (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48, 00187, Rome, Italy

live Friday 26 September 2025 – Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48, 00187, Rome, Italy Aganoor at Traffic Live Club (26 Sep 25) with Still Wave and Dune A live Friday 26 September 2025 – Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy

live Friday 26 September 2025 – Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy The Spoiled (ITA) at Brancaleone (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Brancaleone, Via Levanna, 13, 00141, Rome, Italy

live Friday 26 September 2025 – Brancaleone, Via Levanna, 13, 00141, Rome, Italy Lord Gen'o at Brancaleone (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Brancaleone, Via Levanna, 13, 00141, Rome, Italy

live Friday 26 September 2025 – Brancaleone, Via Levanna, 13, 00141, Rome, Italy The Secret Show at Teatro Principe (26 Sep 25) live Friday 26 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy

live Friday 26 September 2025 – Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Milan, Italy Atheist, Origin, Death Rattle, GORGATRON, and Intrepid at Legen live Friday 26 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Friday 26 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy L'anno che verra' Peppe Servillo 2025 live Saturday 27 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Saturday 27 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Sam Garrett at Auditorium Conciliazione (27 Sep 25) live Saturday 27 September 2025 – Auditorium Conciliazione, Via della Conciliazione, 4, 00193, R

live Saturday 27 September 2025 – Auditorium Conciliazione, Via della Conciliazione, 4, 00193, R Greams at Rome, Italy (27 Sep 25) live Saturday 27 September 2025 – Rome, Italy

live Saturday 27 September 2025 – Rome, Italy G-Nut, FLO, and Emanuele Colandrea at Casilino Sky Park (28 Sep 2 live Sunday 28 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome

live Sunday 28 September 2025 – Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa, 106, 00172, Rome La forma dell'acqua Omaggio ad Andrea Camilleri 2025 live Sunday 28 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

live Sunday 28 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001 Ettore Fioravanti Opus Magnum 2025 live Monday 29 September 2025 – Casa Del Jazz - Sala Trovajoli, Viale di Porta Ardeatina 55, 001

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)