Concerti e festival: calendario 2025-2026 (cerca eventi e live)

Concerti e festival in programma Gabriel Gori at Cinema Chiardiluna (15 Sep 25) live Monday 15 September 2025 – Cinema Chiardiluna, Via Monte Oliveto, 1, Florence, Italy

live Monday 15 September 2025 – Cinema Chiardiluna, Via Monte Oliveto, 1, Florence, Italy Orchestra da camera Fiorentina at Auditorium Santo Stefano Al Ponte live Monday 15 September 2025 – Auditorium Santo Stefano Al Ponte Vecchio, Piazza Santo Stefano

live Monday 15 September 2025 – Auditorium Santo Stefano Al Ponte Vecchio, Piazza Santo Stefano Francesco Tristano at Le Roi Music Hall (15 Sep 25) live Monday 15 September 2025 – Le Roi Music Hall, Via Stradella, 8, 10155, Turin, Italy

live Monday 15 September 2025 – Le Roi Music Hall, Via Stradella, 8, 10155, Turin, Italy La Sonora Santanera at Lime Milano (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Lime Milano, Via Tullo Massarani 6, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Lime Milano, Via Tullo Massarani 6, Milan, Italy Crying steel and Heavenfall at Legend Club (16 Sep 25) live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Tuesday 16 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy TC DJ at The Room Since 2025 (17 Sep 25) live Wednesday 17 September 2025 – The Room Since 2025, Via E. R., 80126, Naples, Italy

live Wednesday 17 September 2025 – The Room Since 2025, Via E. R., 80126, Naples, Italy Luke Alexander at Space Club (17 Sep 25) live Wednesday 17 September 2025 – Space Club, 37 Via Palazzuolo, 50123, Florence, Italy

live Wednesday 17 September 2025 – Space Club, 37 Via Palazzuolo, 50123, Florence, Italy Kelman Duran and Francesco Cavaliere at Giardini Alti della Cavalle live Wednesday 17 September 2025 – Giardini Alti della Cavallerizza Reale, 6 Viale Alessandro Luzio

live Wednesday 17 September 2025 – Giardini Alti della Cavallerizza Reale, 6 Viale Alessandro Luzio Mao [IT] at Carlina (17 Sep 25) live Wednesday 17 September 2025 – Carlina, Piazza Carlo Emanuele II, 15, 10123, Turin, Italy

live Wednesday 17 September 2025 – Carlina, Piazza Carlo Emanuele II, 15, 10123, Turin, Italy chiello at Circolo Magnolia (Estivo) (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live Thursday 18 September 2025 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Smash Into Pieces at Legend Club (18 Sep 25) with Make It Simple an live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Thursday 18 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy Fridas at Palazzina Reale (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence

live Thursday 18 September 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence Luca Testa at One Torino (18 Sep 25) live Thursday 18 September 2025 – One Torino, Corso Massimo d'Azeglio 11, 10126, Turin, Italy

live Thursday 18 September 2025 – One Torino, Corso Massimo d'Azeglio 11, 10126, Turin, Italy TX2 at Legend Club (19 Sep 25) live Friday 19 September 2025 – Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

live Friday 19 September 2025 – Museo Marino Marini, Piazza S. Pancrazio, 50123, Florence, Ita

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)