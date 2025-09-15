The Belair Lip Bombs con il nuovo album “Again”

I Belair Lip Bombs, band australiana proveniente da Melbourne, pubblicheranno il nuovo album Again il 31 ottobre 2025 per la Third Man Records di Jack White. Il disco, anticipato dal singolo Hey You, rappresenta un passo importante per il gruppo guidato da Maisie Everett, prima formazione australiana ad aver firmato con l’etichetta dell’artista di Detroit.

Un sound unico definito “yearn-core”

I Belair Lip Bombs hanno descritto il proprio stile con il termine “yearn-core”. Un approccio che unisce riff di chitarra energici a testi dal carattere introspettivo e malinconico. Questo tratto distintivo emerge con chiarezza in Hey You, brano accompagnato da un videoclip già disponibile su YouTube.

La carriera fino a Again

Il nuovo album Again arriva a distanza di un anno da Lush Life, pubblicato nel 2023. Nel corso degli ultimi otto anni la band ha realizzato due EP e un album, costruendo un percorso costante e consolidando un’identità sonora personale. La formazione composta da Maisie Everett, Mike Bradvica, Jimmy Droughton e Daniel “Dev” Devlin ha saputo intrecciare richiami al rock classico di gruppi come Rolling Stones e Television con influenze moderne di realtà come The War on Drugs e Stephen Malkmus.

Produzione e collaborazioni

Per Again, i The Belair Lip Bombs hanno collaborato con Nao Anzai dei The Teskey Brothers e con Joe White dei Rolling Blackouts Coastal Fever. Il risultato è un album di dieci tracce che punta a espandere il loro suono, offrendo atmosfere più luminose e coinvolgenti senza perdere l’energia che li contraddistingue dal vivo.

I singoli che anticipano l’album

Oltre a Hey You, il disco è stato anticipato da Don’t Let Them Tell You (It’s Fair). Entrambi i brani confermano la direzione sonora della band, che unisce intensità ritmica a un linguaggio musicale diretto e facilmente riconoscibile.

Un album per gli amanti dell’indie-rock

Again è un lavoro pensato per chi ha amato gruppi come Strokes, B-52s, Rolling Blackouts Coastal Fever, Beths e Television. Con questo secondo capitolo discografico i Belair Lip Bombs si candidano a rafforzare la loro posizione sulla scena internazionale, ampliando il proprio pubblico ben oltre i confini australiani.

Conclusione

Il 31 ottobre 2025 segnerà un momento cruciale per i Belair Lip Bombs. Con Again, la band australiana si presenta con una maturità artistica evidente e un sound capace di unire passato e presente. Un album che promette di regalare energia e nuove prospettive alla scena indie-rock. (La redazione)