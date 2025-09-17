Bob Dylan, in uscita il cofanetto Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963

Il 31 ottobre 2025 sarà disponibile in fisico e digitale il nuovo cofanetto di Bob Dylan, Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963. La raccolta offre registrazioni rare, inedite e live che documentano i primi anni della carriera dell’artista, inclusa l’inedita registrazione del concerto alla Carnegie Hall del 1963.

Contenuto del cofanetto

Il cofanetto deluxe da 8CD propone un totale di 139 brani, di cui 48 inediti assoluti e 38 rarità. La raccolta comprende anche un libro rilegato con note approfondite di Sean Wilentz e oltre 100 fotografie rare. Le edizioni ridotte da 2CD e 4LP contengono 42 tracce selezionate.

Le registrazioni spaziano dagli outtakes degli archivi Columbia a sessioni live in club e coffeehouse, fino a jam improvvisate in appartamenti di amici e ritrovi di musicisti ormai scomparsi. Questo materiale consente di seguire l’evoluzione artistica di Bob Dylan, dai primi esperimenti folk ai brani destinati a diventare classici come Blowin’ in the Wind e The Times They Are A-Changin’.

Il concerto alla Carnegie Hall

Il cofanetto include la registrazione completa e inedita del concerto alla Carnegie Hall del 26 ottobre 1963. L’evento rappresenta un momento chiave della carriera iniziale di Bob Dylan, segnando il culmine della sua ascesa nella scena musicale del Greenwich Village e anticipando le fasi successive della sua carriera.

Brano digitale disponibile

Da mercoledì 17 settembre 2025 è disponibile in digitale il brano Rocks and Gravel. Questa pubblicazione anticipa l’uscita del cofanetto e offre un primo assaggio delle registrazioni rare e inedite che saranno presenti nella raccolta completa.

L’importanza storica della raccolta

Through The Open Window ripercorre gli anni formativi di Bob Dylan, quando trasformava brani folk tradizionali e abbozzi di testi in canzoni iconiche. La raccolta funge da documento sonoro unico di un artista in divenire, evidenziando il legame tra il passato e il presente della sua musica.

Conclusione

Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963 rappresenta una testimonianza fondamentale dei primi anni di Bob Dylan. Il cofanetto offre sia agli appassionati che ai nuovi ascoltatori la possibilità di scoprire registrazioni rare e inedite, delineando un percorso musicale che ha definito la carriera di uno dei più influenti artisti della storia del folk. (La redazione)