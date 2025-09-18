Concerti e festival: calendario 2025-2026 (cerca eventi e live)

Concerti e festival in programma Fridas at Palazzina Reale (18 Sep 25) live giovedì 18 settembre 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence

live giovedì 18 settembre 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence Luca Testa at One Torino (18 Sep 25) live giovedì 18 settembre 2025 – One Torino, Corso Massimo d'Azeglio 11, 10126, Turin, Italy

live giovedì 18 settembre 2025 – One Torino, Corso Massimo d'Azeglio 11, 10126, Turin, Italy Marianne Mirage at Villaggio Barona (18 Sep 25) live giovedì 18 settembre 2025 – Villaggio Barona, 21 Via Ettore Ponti, 20143, Milan, Italy

live giovedì 18 settembre 2025 – Villaggio Barona, 21 Via Ettore Ponti, 20143, Milan, Italy Redi Hasa at Museo Marino Marini (19 Sep 25) live venerdì 19 settembre 2025 – Museo Marino Marini, Piazza S. Pancrazio, 50123, Florence, Ita

live venerdì 19 settembre 2025 – Museo Marino Marini, Piazza S. Pancrazio, 50123, Florence, Ita Fridas at Palazzina Reale (19 Sep 25) live venerdì 19 settembre 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence

live venerdì 19 settembre 2025 – Palazzina Reale, Piazza della Stazione, 50, 50123, Florence Quintorigo at Averna Spazio Open (19 Sep 25) live venerdì 19 settembre 2025 – Averna Spazio Open, Via Paolo Gili, 4, 90138, Palermo, Italy

live venerdì 19 settembre 2025 – Averna Spazio Open, Via Paolo Gili, 4, 90138, Palermo, Italy Orchestra da camera Fiorentina at Auditorium Santo Stefano Al Ponte live sabato 20 settembre 2025 – Auditorium Santo Stefano Al Ponte Vecchio, Piazza Santo Stefano

live sabato 20 settembre 2025 – Auditorium Santo Stefano Al Ponte Vecchio, Piazza Santo Stefano Jeff Mills, Ricardo Villalobos, Raresh, Kittin, Anthony Rother live sabato 20 settembre 2025 – Bunker Torino, Via Niccolò Paganini, 10154, Turin, Italy

live sabato 20 settembre 2025 – Bunker Torino, Via Niccolò Paganini, 10154, Turin, Italy Coca Puma at Cap 10100 (20 Sep 25) live sabato 20 settembre 2025 – Cap 10100, Corso Moncalieri 18, 10100, Turin, Italy

live sabato 20 settembre 2025 – Cap 10100, Corso Moncalieri 18, 10100, Turin, Italy Carmen at Teatro Greco Romano (20 Sep 25) live sabato 20 settembre 2025 – Teatro Greco Romano, Via Vittorio Emanuele II, 266, 95124, Cat

live sabato 20 settembre 2025 – Teatro Greco Romano, Via Vittorio Emanuele II, 266, 95124, Cat Bresh at Fabrique (20 Sep 25) live sabato 20 settembre 2025 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live sabato 20 settembre 2025 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Tube 10Y Party 2025 live sabato 20 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live sabato 20 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Freequency 2025 live sabato 20 settembre 2025 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 20 settembre 2025 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy TC DJ at The Room Since 2025 (21 Sep 25) live domenica 21 settembre 2025 – The Room Since 2025, Via E. R., 80126, Naples, Italy

live domenica 21 settembre 2025 – The Room Since 2025, Via E. R., 80126, Naples, Italy Orchestra da camera Fiorentina at Auditorium Santo Stefano Al Ponte live domenica 21 settembre 2025 – Auditorium Santo Stefano Al Ponte Vecchio, Piazza Santo Stefano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)