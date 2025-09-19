Home Articoli Josh Ritter torna con il tredicesimo album I Believe In You, My Honeydew
Josh Ritter torna con il tredicesimo album I Believe In You, My Honeydew

Josh Ritter (ph. Jake Magraw)

Josh Ritter torna con il suo tredicesimo album, un progetto che conferma la sua posizione tra i principali cantautori della nuova scena Americana. Il disco, intitolato I Believe In You, My Honeydew, uscirà il 12 settembre 2025 per l’etichetta Thirty Tigers e prosegue il percorso musicale iniziato oltre venticinque anni fa.

L’uscita e i singoli anticipatori

Il nuovo album è stato anticipato da tre brani: You Won’t Dig My Grave, Truth is a Dimension (Both Invisible and Blinding) e Noah’s Children. Questi brani mostrano la capacità di Ritter di fondere folk, rock e alternative country, confermando la sua abilità di narratore musicale contemporaneo.

Produzione e collaborazioni

I Believe In You, My Honeydew è prodotto da Sam Kassirer e vede la partecipazione della Royal City Band. La formazione comprende Kassirer (pianoforte, organo, sintetizzatore, fisarmonica), Zachariah Hickman (basso acustico ed elettrico, pianoforte a pollice, mandolino), Rich Hinman (chitarre, pedal steel, mandolino) e Ray Rizzo (batteria, percussioni). L’album contiene dieci brani inediti che riflettono la maturità artistica e personale di Ritter.

Il concept dell’album

L’ispirazione per I Believe In You, My Honeydew nasce da un ricordo d’infanzia dell’artista, cresciuto tra i boschi dell’Idaho. L’album rappresenta un dialogo con la Musa personale di Ritter, soprannominata Honeydew, e racconta le emozioni legate all’essere umano, dalla solitudine alla gioia, passando per la paura e l’incertezza. L’album si pone quindi come un viaggio intimo e riflessivo, mantenendo la profondità narrativa che contraddistingue la carriera dell’artista.

La posizione di Josh Ritter nella musica contemporanea

Con oltre venticinque anni di carriera, Josh Ritter è riconosciuto come uno dei cantautori più influenti della nuova Americana. La sua capacità di combinare testi poetici con sonorità folk, rock e alternative country lo rende un punto di riferimento per musicisti e appassionati. Ogni suo progetto si distingue per la coerenza artistica e la cura dei dettagli musicali, confermando I Believe In You, My Honeydew come un lavoro maturo e significativo.

Conclusione

I Believe In You, My Honeydew rappresenta un nuovo capitolo nella discografia di Josh Ritter, un album che unisce esperienze personali e maestria musicale. L’uscita prevista per il 12 settembre 2025 sancisce l’uscita di un disco intimo e passionale che ci farà riscoprire un artista capace di emozionare e raccontare storie universali attraverso la musica. (La redazione)

