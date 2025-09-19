Dance Called Memory è il nuovo album dei Nation of Language disponibile da oggi

I Nation of Language pubblicano oggi Dance Called Memory, il loro quarto album in studio e primo con l’etichetta Sub Pop. La band newyorkese propone un disco composto da dieci tracce, tra cui il singolo Inept Apollo, entrato nella Top 20 AAA, e gli highlight I’m Not Ready For The Change e Silhouette. La produzione, registrazione e il mixaggio sono stati curati da Nick Millhiser a New York, mentre la masterizzazione porta la firma di Heba Kadry a Brooklyn.

Una crescente attenzione internazionale

L’interesse intorno ai Nation of Language è in continua espansione anche in Italia. La band compare infatti sulla copertina del numero di settembre della rivista Rockerilla, segno del forte legame con il pubblico e della rilevanza acquisita nel panorama musicale indipendente.

Il tour nordamericano

Per accompagnare l’uscita di Dance Called Memory, i Nation of Language sono impegnati in un tour nordamericano di 51 date. I concerti proseguono nella loro città natale con due serate al Warsaw di Brooklyn, il 19 e 20 settembre. La tournée negli Stati Uniti si concluderà il 30 ottobre al 9:30 Club di Washington, DC. Durante questo segmento, il supporto sarà affidato a Greet Death (20 settembre – 5 ottobre), Deeper (16–30 ottobre) e Westerman (8–16 ottobre).

Le date in Europa e Regno Unito

Il tour continuerà a novembre nel Regno Unito e in Europa, a partire da due serate a Dublino, in programma il 6 e 7 novembre all’Opium. Gli appuntamenti includono i concerti più importanti della carriera della band nel continente, tra cui il Roundhouse di Londra il 12 novembre e la Columbiahalle di Berlino il 21 novembre. La tournée si concluderà il 28 novembre al LAV di Lisbona. In questo tratto europeo, Westerman accompagnerà i Nation of Language dall’8 al 22 novembre.

La data italiana

La band tornerà anche in Italia per un’unica data. Domenica 23 novembre 2025, i Nation of Language saranno protagonisti sul palco dei Magazzini Generali di Milano, per presentare dal vivo Dance Called Memory.

Una crescita continua

Con Dance Called Memory, i Nation of Language consolidano la propria presenza sulla scena internazionale. Il nuovo album e il tour mondiale confermano l’evoluzione di un progetto che continua a crescere in seguito a ogni pubblicazione. (La redazione)