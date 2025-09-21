Dumbo Gets Mad con il quinto album Five Eggs

Il 16 settembre 2025 è uscito Five Eggs, il nuovo album dei Dumbo Gets Mad, progetto del cantautore, producer e sound designer emiliano Luca Bergomi. Con oltre quindici anni di carriera, Bergomi ha conquistato la critica internazionale, ricevendo apprezzamenti da testate come Pitchfork, NPR e The Needle Drop, oltre a guadagnarsi il riconoscimento degli addetti ai lavori e di artisti italiani come Marracash.

Un nuovo viaggio sonoro

Five Eggs rappresenta il quinto progetto discografico dell’artista e il primo pubblicato per Carosello Records. L’album, composto da 10 tracce, esplora la caratteristica psichedelia elegante dei Dumbo Gets Mad, mentre il vinile include un brano inedito disponibile esclusivamente in questo formato.

L’album è stato presentato sabato 14 settembre 2025 al Poplar Festival di Trento, offrendo al pubblico un assaggio del nuovo percorso artistico. Sempre nella stessa giornata è uscito il nuovo singolo Biscaglione, seconda anticipazione del disco.

Le parole dell’artista

Il nuovo album dei Dumbo Gets Mad è un lavoro ricco di novità e con un approccio sonoro diverso rispetto ai dischi precedenti. Il singolo Biscaglione esplora i limiti delle conversazioni moderne, spesso concentrate su esperienze personali concrete, trascurando temi più profondi ed esistenziali.

Un percorso artistico internazionale

Nato artisticamente a Los Angeles nel 2011, Dumbo Gets Mad prende il nome dalla celebre sequenza “Pink Elephants on Parade” di Dumbo (1941), simbolo di un’estetica surreale e colorata. Con uno stile visionario, Bergomi porta da oltre quindici anni la sua musica sui palchi di festival e club in Europa, Americhe e Asia, partecipando a più di 100 eventi internazionali tra cui Levitation, SXSW e MI AMI.

Le sue produzioni combinano sonorità retrò, elementi elettronici, ritmi funky e arrangiamenti stratificati, creando un equilibrio tra sperimentazione e accessibilità, capace di attrarre un pubblico trasversale che abbraccia indie, elettronica e psichedelia.

Sin dagli esordi, l’artista ha ricevuto riconoscimenti importanti: Pitchfork ha inserito Plumy Tale tra le 50 migliori tracce dell’anno, mentre NPR ha selezionato Marmalade Kids come “canzone del giorno”. La collaborazione con Marracash, ad esempio nella produzione dell’album Noi, loro e gli altri, ha ulteriormente evidenziato la sua versatilità.

Conclusione

Con Five Eggs, i Dumbo Gets Mad di Luca Bergomi danno vita a una nuova estetica musicale. L’uscita dell’album e del singolo Biscaglione segnano un momento importante per l’artista, tra anteprime live e nuove esplorazioni sonore, confermandosi un punto di riferimento nel panorama della psichedelia contemporanea italiana e internazionale. (La redazione)