Home Articoli Pallone d’Oro 2025, segui la diretta streaming da Parigi
Articoli

Pallone d’Oro 2025, segui la diretta streaming da Parigi

Il Théâtre du Châtelet di Parigi ospita il Pallone d’Oro 2025, la cerimonia che incorona il miglior calciatore al mondo. Dopo il trionfo di Rodri nel 2024, cresce l’attesa per conoscere il nuovo vincitore. Segui con noi la diretta live, gli aggiornamenti in tempo reale, la classifica e il verdetto finale.

Pubblicato da
Redazione
22 Settembre 2025

Pallone d'Oro

Guarda in diretta streaming dal Théâtre du Châtelet di Parigi la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025, il premio più prestigioso del calcio mondiale. I riflettori sono puntati sui grandi campioni in gara per succedere a Rodri, vincitore dell’edizione 2024.

La diretta streaming da Parigi

Segui qui la diretta streaming della premiazione per non perderti annunci, classifiche e soprattutto il nome del nuovo re del calcio mondiale.

Probabile vincitore del Pallone d’Oro 2025

Secondo gli ultimi pronostici e le indiscrezioni arrivate dalla Francia, il grande favorito per il Pallone d’Oro 2025 è Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 22 Settembre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
22 Settembre 2025

Articoli recenti

Hüsker Dü con 1985: The Miracle Year, box-set di live inediti

22 Settembre 2025

Le etichette discografiche trainano la crescita musicale in Europa e chiedono regole chiare per l’AI

22 Settembre 2025

Solidarietà al popolo palestinese e a tutti i popoli oppressi

22 Settembre 2025

In libreria “I Palestinesi” di Maher Sharif e Issam Nafar

22 Settembre 2025

I Gorillaz tornano con The Mountain: un album visionario con collaborazioni internazionali

22 Settembre 2025

Arte e IA: nuove forme di creatività digitale

22 Settembre 2025