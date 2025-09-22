Pallone d’Oro 2025, segui la diretta streaming da Parigi

Il Théâtre du Châtelet di Parigi ospita il Pallone d’Oro 2025, la cerimonia che incorona il miglior calciatore al mondo. Dopo il trionfo di Rodri nel 2024, cresce l’attesa per conoscere il nuovo vincitore. Segui con noi la diretta live, gli aggiornamenti in tempo reale, la classifica e il verdetto finale.
Guarda in diretta streaming dal Théâtre du Châtelet di Parigi la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025, il premio più prestigioso del calcio mondiale. I riflettori sono puntati sui grandi campioni in gara per succedere a Rodri, vincitore dell’edizione 2024.
Segui qui la diretta streaming della premiazione per non perderti annunci, classifiche e soprattutto il nome del nuovo re del calcio mondiale.
Secondo gli ultimi pronostici e le indiscrezioni arrivate dalla Francia, il grande favorito per il Pallone d’Oro 2025 è Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. (La redazione)
