Concerti e festival 2025-2026: il calendario aggiornato degli eventi dal vivo

Concerti e festival in programma Ray Lema at Maison Musique (25 Sep 25) live giovedì 25 settembre 2025 – Maison Musique, 23 Via Rosta, 10098, Turin, Italy

live giovedì 25 settembre 2025 – Maison Musique, 23 Via Rosta, 10098, Turin, Italy Electric Souls at Volvo Studio Milano (25 Sep 25) live giovedì 25 settembre 2025 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre

live giovedì 25 settembre 2025 – Volvo Studio Milano, Viale della liberazione ang. Via Melchiorre Alosi at Booq (26 Sep 25) live venerdì 26 settembre 2025 – Booq, via Santa Teresa/Piazza Kalsa., 90100, Palermo, Italy

live venerdì 26 settembre 2025 – Booq, via Santa Teresa/Piazza Kalsa., 90100, Palermo, Italy Venin Carmin at ARCI Bellezza (26 Sep 25) live venerdì 26 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live venerdì 26 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy parbleu, Psyche, and Jolly Mare at Lanificio 159 (26 Sep 25) live venerdì 26 settembre 2025 – Lanificio 159, Via Di Pietralata, 159a, 00157, Rome, Italy

live venerdì 26 settembre 2025 – Lanificio 159, Via Di Pietralata, 159a, 00157, Rome, Italy Nurse at Base (26 Sep 25) live venerdì 26 settembre 2025 – Base, Via Bergognone, 34, 20144, Milan, Italy

live venerdì 26 settembre 2025 – Base, Via Bergognone, 34, 20144, Milan, Italy The Last Five Minutes (ITA) at Heart Spazio Vivo (26 Sep 25) live venerdì 26 settembre 2025 – Heart Spazio Vivo, via Manin 2, angolo via Trezzo, Vimercate

live venerdì 26 settembre 2025 – Heart Spazio Vivo, via Manin 2, angolo via Trezzo, Vimercate Lettuce at Santeria Toscana 31 (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Edless, Chiaroscuro, and Cosmetic at ARCI Bellezza (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy Luca Testa at Money Club (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Money Club, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – Money Club, Milan, Italy Goya Gumbani at Biko (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy TinkerToyz at Black Hole (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Black Hole, Viale Umbria 118, 20135, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – Black Hole, Viale Umbria 118, 20135, Milan, Italy Feel Fly and Dc Salas at Vacuum (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Vacuum, 32 Corso di Porta Ticinese, 20123, Milan, Italy

live sabato 27 settembre 2025 – Vacuum, 32 Corso di Porta Ticinese, 20123, Milan, Italy Lupo Mangiafrutta at Circolo Amelia (27 Sep 25) live sabato 27 settembre 2025 – Circolo Amelia, Via Privata Venezia Giulia, 19, 20157, Milan

live sabato 27 settembre 2025 – Circolo Amelia, Via Privata Venezia Giulia, 19, 20157, Milan Optimo, Gambo, and Hartmann at Combo Torino (28 Sep 25) live domenica 28 settembre 2025 – Combo Torino, 128 Corso Regina Margherita, 10152, Turin, Italy

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)