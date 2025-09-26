No Music for Genocide: il boicottaggio musicale internazionale contro Israele

No Music for Genocide è un’iniziativa lanciata nel 2025 che coinvolge oltre 400 artisti e label. Con la geo-limitazione dei contenuti musicali in Israele, il movimento protesta contro le operazioni a Gaza e le condizioni dei palestinesi, richiamando l’eredità dei boicottaggi culturali.
Il 18 settembre 2025 è stato lanciato No Music for Genocide, un’iniziativa culturale internazionale che ha raccolto l’adesione di oltre 400 artisti e case discografiche. Il movimento nasce per protestare contro le operazioni militari israeliane a Gaza e le condizioni dei palestinesi in Cisgiordania e in Israele. Attraverso la geo-limitazione dei contenuti musicali sulle piattaforme digitali israeliane, i promotori intendono esercitare pressione economica e simbolica sul settore musicale.
L’idea di No Music for Genocide si è sviluppata nei mesi precedenti al lancio, in seguito alle immagini della crisi umanitaria a Gaza. L’iniziativa si colloca all’interno della storia dei boicottaggi culturali, richiamando l’esperienza contro il regime di apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta. Pur operando in maniera indipendente, il progetto è coordinato anche con la Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), parte del più ampio movimento BDS, nato nel 2005.
Gli organizzatori hanno scelto la geo-restrizione dei contenuti come strumento principale di protesta. L’azione ha una duplice valenza: impedire la normalizzazione culturale dei rapporti con Israele e, allo stesso tempo, creare un danno economico alle piattaforme musicali presenti sul mercato israeliano. Secondo i promotori, la cultura può diventare un mezzo di pressione per stimolare un cambiamento politico.
Un riferimento importante è stato il boicottaggio musicale contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. In quella circostanza, grandi etichette come Sony, Universal e Warner interruppero la loro presenza commerciale nel Paese. Gli aderenti a No Music for Genocide hanno sottolineato come non siano state adottate misure simili nei confronti di Israele, nonostante le accuse di genocidio e apartheid da parte di organizzazioni internazionali.
Tra i partecipanti al boicottaggio figurano nomi noti della scena musicale internazionale. Hanno aderito gruppi e artisti come Massive Attack, Rina Sawayama, Japanese Breakfast, Arca, Primal Scream, Kelela, King Krule, Soccer Mommy, Amyl and The Sniffers e BADBADNOTGOOD.
Sul fronte delle etichette discografiche spiccano realtà indipendenti come All Saints Records, Arbutus Records, Constellation Records, Topshelf Records e PAN Records. La partecipazione congiunta di artisti e label segna una delle più significative azioni coordinate nel panorama musicale internazionale contro Israele.
Il movimento ha ottenuto sostegno da parte di artisti palestinesi e organizzazioni culturali, che lo considerano un gesto concreto di solidarietà. Allo stesso tempo, sono emerse critiche secondo cui un boicottaggio musicale rischierebbe di colpire più i cittadini comuni che le istituzioni politiche. Alcuni osservatori contestano inoltre l’uso del termine genocidio in relazione al conflitto, mentre i promotori ribadiscono di rifarsi a indagini e definizioni di enti come Amnesty International e Nazioni Unite.
No Music For Genocide è un boicottaggio culturale che vede oltre 400 artisti e label rimuovere o geo-bloccare la propria musica in Israele. L’iniziativa denuncia genocidio a Gaza, apartheid, repressione politica e legami dell’industria musicale con armi e crimini di guerra. Ispirandosi ai boicottaggi contro l’apartheid sudafricano, mira a isolare Israele e rafforzare la pressione globale, invitando altri artisti ad aderire. No Music for Genocide rappresenta un nuovo capitolo nei boicottaggi culturali a livello globale. La partecipazione di centinaia di artisti e label indica una volontà crescente nel mondo della musica di usare l’arte come strumento politico. Resta da capire quale impatto concreto potrà avere questa mobilitazione sull’industria musicale e sul dibattito internazionale riguardo al conflitto israelo-palestinese. (La redazione)
