Primavera Sound Barcellona 2026: la line-up più ricca di sempre

Il Primavera Sound Barcellona ha svelato con largo anticipo la line-up della sua 24ª edizione, che si terrà dal 4 al 6 giugno 2026. L’annuncio è arrivato prima che in qualsiasi altra edizione del festival, sottolineando ancora una volta l’identità unica di un evento che da oltre vent’anni segna la scena musicale internazionale. Quest’anno il cartellone conta 150 nomi, un mosaico sonoro che intreccia generazioni, generi e prospettive globali.

I protagonisti assoluti

Guidano l’edizione i The Cure, ancora una volta pronti a scrivere un capitolo fondamentale della loro carriera con brani storici e nuove tracce tratte da Songs of a Lost World. A fianco della storica band britannica ci saranno Doja Cat, i The xx, i Gorillaz con il nuovo album The Mountain, i Massive Attack al loro debutto al festival, la popstar Addison Rae e le icone shoegaze My Bloody Valentine. Un insieme che attraversa oltre cinque decenni di musica, dal rock alternativo all’elettronica.

La varietà della line-up

Oltre ai nomi principali, il festival accoglierà Mac DeMarco, Father John Misty, Bad Gyal, Big Thief, Little Simz, Alex G, Slowdive, Wet Leg, Peggy Gou, Skrillex, Pinkpantheress, Ethel Cain, Blood Orange e Kneecap, solo per citarne alcuni. Ogni proposta riflette lo spirito eclettico del Primavera Sound: generi in apparenza lontani convivono senza forzature, componendo un racconto musicale globale che non dimentica le radici locali.

Una città che diventa festival

Il legame tra Barcellona e il festival resta centrale. Il Parc del Fòrum ospiterà i concerti principali, ma la musica riecheggerà in vari spazi cittadini, inclusi l’Auditori Fòrum e il Primavera Bits, che porterà la festa elettronica fino a domenica. L’evento sarà affiancato da Primavera Pro, punto di incontro per i professionisti della musica, previsto dal 3 al 7 giugno.

Un festival che guarda oltre

Il cartellone unisce leggende storiche come Rilo Kiley e Texas is the Reason, nomi contemporanei come Panda Bear e Water From Your Eyes, e talenti emergenti come Dijon, Oklou e rusowsky, già pronti a definire il futuro del suono. Questa miscela temporale consolida il Primavera Sound come palcoscenico in cui il passato, il presente e il domani convivono in perfetto equilibrio.

Conclusione

Il Primavera Sound Barcellona 2026 promette un’esperienza irripetibile, con sette giorni di concerti, showcase e incontri che renderanno la città un punto di riferimento musicale mondiale. La sua line-up, più ricca e trasversale che mai, conferma il festival come un appuntamento imprescindibile per chi vive la musica in tutte le sue forme. (La redazione)