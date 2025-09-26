Il panorama musicale globale è costellato di etichette discografiche indipendenti e major che hanno contribuito a lanciare e consolidare carriere di artisti iconici. Dalle radici punk di Londra e Seattle alla scena elettronica di Berlino e Sheffield, ogni etichetta racconta una storia unica di musica e innovazione. In questo articolo elenchiamo le principali etichette discografiche internazionali.

Principali etichette discografiche internazionali

La guida è pensata per gli appassionati di musica alternativa e indipendente. Ciascuna realtà racconta una storia di creatività e innovazione.

4AD

Fondata nel 1980 a Londra, 4AD ha pubblicato dischi di cantautori e band come Pixies, Cocteau Twins e Bon Iver.

Anti- Records

Parte del gruppo Epitaph, Anti- promuove artisti con stili musicali eclettici, tra cui Tom Waits e Neko Case.

Bella Union

Fondata nel 1997 a Londra, Bella Union ha lanciato artisti come Fleet Foxes e Beach House.

Beggars Banquet

Fondata nel 1977 a Londra, Beggars Banquet ha collaborato con artisti come The National e Interpol.

Captured Tracks

Fondata nel 2008 da Mike Sniper a Brooklyn, Captured Tracks ha lanciato artisti come Wild Nothing e Beach Fossils.

Carpark Records

Fondata nel 1999 a Washington, D.C., Carpark ha collaborato con artisti come Beach House e Toro y Moi.

City Slang

Fondata nel 1990 a Berlino, City Slang ha collaborato con artisti come Lambchop e Caribou.

Dead Oceans

Fondata nel 2007, Dead Oceans ha collaborato con artisti come Phoebe Bridgers e Kevin Morby.

Daptone Records

Fondata nel 2001 a Brooklyn, Daptone è specializzata in soul e funk, con artisti come Sharon Jones & The Dap-Kings.

Domino Recording Company

Fondata nel 1993 a Londra, Domino ha lanciato artisti come Arctic Monkeys, Franz Ferdinand e Hot Chip.

Drag City

Fondata nel 1990 a Chicago, Drag City ha collaborato con artisti come Joanna Newsom e Ty Segall.

Epitaph Records

Fondata nel 1981 da Brett Gurewitz dei Bad Religion, Epitaph è una delle principali etichette punk rock e alternative. Tra i suoi artisti ci sono The Offspring e Rancid.

Fat Possum Records

Originaria del Mississippi, Fat Possum è nota per il suo impegno nella musica blues. L’etichetta ha promosso artisti come The Black Keys e R.L. Burnside.

Frenchkiss Records

Fondata nel 1999 a New York, Frenchkiss è nota per il suo roster di artisti indie rock, tra cui Passion Pit e Local Natives.

Ghostly International

Fondata nel 1999 a Ann Arbor, Michigan, Ghostly è nota per musica elettronica e indie. Tra i suoi artisti figurano Tycho e Matthew Dear.

Hardly Art

Fondata negli anni 2000 come sussidiaria di Sub Pop, Hardly Art è un’etichetta internazionale focalizzata su indie rock e alternative.

Interscope Records

Fondata nel 1990 a Los Angeles, Interscope è una delle principali etichette discografiche. Tra i suoi artisti ci sono Billie Eilish e Kendrick Lamar.

Jagjaguwar

Fondata nel 1996 a Bloomington, Indiana, Jagjaguwar è nota per il suo roster indie rock, tra cui Bon Iver e Angel Olsen.

Kill Rock Stars

Fondata nel 1991 a Olympia, Washington, Kill Rock Stars è conosciuta per l’impegno nella musica indie. La label ha promosso artisti indipendenti come Elliott Smith e Sleater-Kinney.

Matador Records

Fondata nel 1989 a New York da Chris Lombardi, Matador è nota per il suo approccio artistico e indipendente. Tra gli artisti figurano Pavement, Cat Power e Interpol.

Merge Records

Avviata nel 1989 a Chapel Hill da Laura Ballance e Mac McCaughan, Merge è nota per il suo catalogo indie rock e alternative, tra cui Arcade Fire e Spoon.

Morr Music

Fondata nel 2002 a Berlino, Morr Music promuove musica elettronica e indie, con artisti come Lali Puna e The Notwist.

Mute Records

Fondata nel 1978 a Londra, Mute ha collaborato con artisti come Depeche Mode e Moby.

Ninja Tune

Fondata nel 1990 a Londra, Ninja Tune promuove musica elettronica, hip hop e sperimentale. Tra i suoi artisti ci sono Bonobo e The Cinematic Orchestra.

Polyvinyl Record Co.

Fondata nel 1994 a Champaign, Illinois, Polyvinyl ha sostenuto numerosi artisti emergenti. Tra le band note ricordiamo Of Montreal e Alvvays.

Rough Trade Records

Fondata nel 1978 a Londra, Rough Trade è una delle etichette indipendenti più influenti. Tra i suoi artisti ci sono The Smiths, The Strokes e The Libertines.

Saddle Creek Records

Fondata nel 1993 a Omaha, Nebraska, Saddle Creek è nota per il suo roster indie rock, tra cui Bright Eyes e Cursive.

Secret City Records

Fondata nel 2006 a Montreal, Secret City è nota per il suo roster indie, tra cui Patrick Watson e Basia Bulat.

Secretly Canadian

Fondata nel 1996, Secretly Canadian ha costruito la sua reputazione promuovendo artisti emergenti. Inoltre, ha collaborato con artisti noti come Anohni e The War on Drugs.

Sub Pop Records

Fondata nel 1988 a Seattle da Bruce Pavitt e Jonathan Poneman, Sub Pop è una delle etichette indipendenti più influenti negli Stati Uniti. È celebre per aver lanciato Nirvana, Soundgarden e Mudhoney, ed è spesso associata al movimento grunge.

Temporary Residence Ltd.

Fondata nel 1996 a New York, Temporary Residence promuove musica indie e post-rock, con artisti come Explosions in the Sky e Mono.

Thrill Jockey

Fondata nel 1992 a Chicago, Thrill Jockey è nota per il suo catalogo indie e sperimentale. Tra i suoi artisti figurano Tortoise e Trans Am.

Touch and Go Records

Fondata nel 1981 a Chicago, Touch and Go è nota per il suo roster punk e post-hardcore. Tra questi figurano Big Black e Butthole Surfers.

Vagrant Records

Fondata nel 1996 a Los Angeles, Vagrant è nota per il suo roster alternative rock, tra cui The Get Up Kids e Dashboard Confessional.

Wichita Recordings

Fondata nel 2000 a Londra, Wichita è nota per il suo roster indie rock, tra cui Bloc Party e The Cribs.

Warp Records

Fondata nel 1989 a Sheffield, Regno Unito, Warp è nota per musica elettronica e sperimentale. Tra i suoi artisti figurano Aphex Twin e Autechre.

XL Recordings

Fondata nel 1989 a Londra, XL è nota per musica elettronica e indie. Tra i suoi artisti ci sono Adele, Radiohead e The xx.

Young Turks

Fondata nel 2006 a Londra, Young Turks ha collaborato con artisti come FKA twigs e The xx.

Un panorama musicale globale indipendente

Le etichette discografiche internazionali rappresentano vere e proprie fucine di creatività e innovazione musicale. Ogni etichetta contribuisce a modellare il panorama musicale contemporaneo. Dalla scena punk di Londra al grunge di Seattle, dalla musica elettronica di Berlino al soul-funk di Brooklyn. Conoscere queste realtà significa comprendere le radici e le evoluzioni della musica moderna. (La redazione)