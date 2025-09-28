Milan-Napoli (live): diretta streaming

Guarda la diretta live streaming di Milan - Napoli, il match di Serie A. Vivi ogni emozione del calcio con aggiornamenti in tempo reale, commento, gol e highlights su Dazn. Non perdere l’occasione di seguire il tuo team preferito e restare sempre aggiornato sul risultato in tempo reale.
Guarda la diretta live streaming di Milan – Napoli, il grande match della Serie A, e vivi ogni emozione del calcio in tempo reale. Segui gol, highlights e commenti aggiornati minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. La partita sarà trasmessa sull’app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20:45. Non perdere l’occasione di tifare per il tuo team preferito e restare aggiornato sul risultato live.
Dopo la convincente prestazione in Coppa Italia contro il Lecce e un nuovo clean sheet, il Milan affronta il Napoli a San Siro. Allegri conferma Pulisic e Gimenez in attacco, con Modric e Rabiot a centrocampo, mentre Leao parte dalla panchina. Conte schiera Marianucci insieme a Juan Jesus in difesa e Hojlund in attacco.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte
Non perdere l’appuntamento con Milan – Napoli: segui la diretta live streaming per vivere ogni gol, azione e momento decisivo del match di Serie A. Preparati a tifare, restare aggiornato in tempo reale e non perdere nemmeno un highlight della sfida più attesa della giornata! (La redazione)
