Milan-Napoli (live): diretta streaming

Diretta live streaming Milan – Napoli

Guarda la diretta live streaming di Milan – Napoli, il grande match della Serie A, e vivi ogni emozione del calcio in tempo reale. Segui gol, highlights e commenti aggiornati minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. La partita sarà trasmessa sull’app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20:45. Non perdere l’occasione di tifare per il tuo team preferito e restare aggiornato sul risultato live.

Dopo la convincente prestazione in Coppa Italia contro il Lecce e un nuovo clean sheet, il Milan affronta il Napoli a San Siro. Allegri conferma Pulisic e Gimenez in attacco, con Modric e Rabiot a centrocampo, mentre Leao parte dalla panchina. Conte schiera Marianucci insieme a Juan Jesus in difesa e Hojlund in attacco.



Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte

Conclusione

Non perdere l’appuntamento con Milan – Napoli: segui la diretta live streaming per vivere ogni gol, azione e momento decisivo del match di Serie A. Preparati a tifare, restare aggiornato in tempo reale e non perdere nemmeno un highlight della sfida più attesa della giornata! (La redazione)