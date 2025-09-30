Home Articoli Date dei concerti e dei festival 2025-26: calendario aggiornato
Categorie: ArticoliCalendario concerti e festivalMusica

Date dei concerti e dei festival 2025-26: calendario aggiornato

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.

Pubblicato da
Redazione
30 Settembre 2025

Concerti e festival (Ph. Harare)

Concerti e festival in programma

  • Cordio at Biko (01 Oct 25) live mercoledì 1 ottobre 2025 – Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy
  • Manleva at Montagnola Republic (01 Oct 25) live mercoledì 1 ottobre 2025 – Montagnola Republic, Bologna, Italy
  • SPLENDORE at Biko (02 Oct 25) live giovedì 2 ottobre 2025 – Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy
  • LEGNO at Locomotiv Club (02 Oct 25) live giovedì 2 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Anthony Pateras, Silvia Tarozzi, and Deborah Walker at Serra Madr live giovedì 2 ottobre 2025 – Serra Madre, Via Castiglione, 40124, Bologna, Italy
  • Luca Testa at Pick-Up Torino (02 Oct 25) live giovedì 2 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy
  • Derozer at Q-HUB (03 Oct 25) with Danno and Rosso Dannata live venerdì 3 ottobre 2025 – Q-HUB, VIA MECENATE 76B/31, Milan, Italy
  • Vintage Violence at Santomato Live (03 Oct 25) with Cara Calma live venerdì 3 ottobre 2025 – Santomato Live, Via Montalese, 25, 51100, Pistoia, Italy
  • Fine Before You Came at Locomotiv Club (03 Oct 25) live venerdì 3 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Natalie Bergman at Covo Club (03 Oct 25) live venerdì 3 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Giulia Mei at OFF TOPIC (03 Oct 25) live venerdì 3 ottobre 2025 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
  • Vacca at Biko (04 Oct 25) live sabato 4 ottobre 2025 – Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy
  • The Spiritual Bat at Traffic (04 Oct 25) live sabato 4 ottobre 2025 – Traffic, Rome, Italy
  • Dish at Locomotiv Club (04 Oct 25) live sabato 4 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Public Circuit at Covo Club (04 Oct 25) live sabato 4 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
Concerti della settimana

Concerti di settembre 2025

Nessun concerto trovato questo mese.

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 30 Settembre 2025

