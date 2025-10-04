Home Articoli Cinque canzoni di Elvis Costello
Cinque canzoni di Elvis Costello

La straordinaria carriera di Elvis Costello, uno dei cantautori più influenti della musica britannica. Ascolta cinque brani che raccontano la versatilità e il talento senza tempo di questa leggenda della popular music.

Pubblicato da
Redazione
4 Ottobre 2025

Elvis Costello (press photo)

Elvis Costello, nato Declan Patrick MacManus il 25 agosto 1954 a Londra, è uno dei cantautori più influenti e versatili della scena musicale britannica. Cresciuto in una famiglia di musicisti, Elvis ha sviluppato fin da giovane un profondo amore per la musica. Suo padre, Ross MacManus, era un cantante e ciò ha contribuito in qualche modo a influenzare le sue future scelte artistiche.

Costello ha iniziato la sua carriera nel 1977 con l’album My Aim Is True, subito accolto con entusiasmo dalla critica. L’album mescolava punk, rock, e la tradizione cantautorale, ponendo le basi per il suo stile distintivo. Grazie alla sua voce particolare, ai testi intelligenti e alla capacità di spaziare tra vari generi musicali, Costello ha costruito una carriera duratura e prolifica, collaborando con artisti di spicco come Paul McCartney, Burt Bacharach e The Roots.

Cinque brani di Elvis Costello

Alison

“Alison” (1977) – Tratto dal suo album di debutto, “My Aim Is True”, questo brano rappresenta uno dei pezzi più iconici della sua carriera. Con il suo testo malinconico e la melodia dolce-amara, “Alison” è una ballata che ha resistito alla prova del tempo.

Pump It Up

“Pump It Up” (1978) – Un esempio perfetto dell’energia e del sarcasmo tipici di Costello. Questo brano, tratto dall’album “This Year’s Model”, è caratterizzato da un ritmo incalzante e da un testo che critica la superficialità della cultura pop.

Oliver’s Army

“Oliver’s Army” (1979) – Uno dei suoi maggiori successi commerciali, questo brano è incluso nell’album “Armed Forces”. Con un suono pop accattivante, il brano affronta temi politici come il colonialismo e il conflitto in Irlanda del Nord, dimostrando la capacità di Costello di combinare melodie orecchiabili con testi impegnati.

Everyday I Write the Book

“Everyday I Write the Book” (1983) – Tratto dall’album “Punch the Clock”, questo pezzo rappresenta una svolta più pop nella carriera di Costello. Con la sua melodia accattivante e il testo riflessivo, è una delle canzoni più amate dai fan.

She

“She” (1999) – Una cover della canzone di Charles Aznavour, Costello ha portato questo brano alla ribalta quando è stato incluso nella colonna sonora del film “Notting Hill”. Con la sua interpretazione intensa e toccante, “She” è diventata una delle sue canzoni più conosciute.

Un talento della popular music

Elvis Costello continua a essere una figura di spicco nella musica contemporanea, dimostrando che il suo talento e la sua creatività non hanno limiti di tempo o di genere. (La redazione)

