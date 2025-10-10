Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma François X at REC Napoli (10 Oct 25) live venerdì 10 ottobre 2025 – REC Napoli, Via Campana 233, Pozzuoli, 80078, Naples, Italy

Concerti di ottobre 2025 François X at REC Napoli (10 Oct 25) live venerdì 10 ottobre 2025 – REC Napoli, Via Campana 233, Pozzuoli, 80078, Naples, Italy

live venerdì 10 ottobre 2025 – REC Napoli, Via Campana 233, Pozzuoli, 80078, Naples, Italy Talco at Locomotiv Club (10 Oct 25) live venerdì 10 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live venerdì 10 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Years Of Denial at Tank Serbatoio Culturale (10 Oct 25) live venerdì 10 ottobre 2025 – Tank Serbatoio Culturale, Via Emilio Zago 14, 40128, Bologna

live venerdì 10 ottobre 2025 – Tank Serbatoio Culturale, Via Emilio Zago 14, 40128, Bologna Orchestra da camera Fiorentina at Fondazione Zeffirelli (11 Oct 25) live sabato 11 ottobre 2025 – Fondazione Zeffirelli, Piazza San Firenze, 50122, Florence, It

live sabato 11 ottobre 2025 – Fondazione Zeffirelli, Piazza San Firenze, 50122, Florence, It Pink Sonic at Teatro Manzoni (11 Oct 25) live sabato 11 ottobre 2025 – Teatro Manzoni, Piazza Diamare - Cassino, 03043, Cassino, Ital

live sabato 11 ottobre 2025 – Teatro Manzoni, Piazza Diamare - Cassino, 03043, Cassino, Ital John Helliwell at Locomotiv Club (11 Oct 25) live sabato 11 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live sabato 11 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Orchestra da camera Fiorentina at Fondazione Zeffirelli (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – Fondazione Zeffirelli, Piazza San Firenze, 50122, Florence, It

live domenica 12 ottobre 2025 – Fondazione Zeffirelli, Piazza San Firenze, 50122, Florence, It LEGNO at Locomotiv Club (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live domenica 12 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Stella and Arianna Poli at Covo Club (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live domenica 12 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy ONDAKEIKI and RAINBOW ISLAND at Freakout Club (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy

live domenica 12 ottobre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live domenica 12 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy Nurse at Genova (12 Oct 25) live domenica 12 ottobre 2025 – Genova, Genoa, Italy

live domenica 12 ottobre 2025 – Genova, Genoa, Italy Antimatter at Freakout Club (13 Oct 25) live lunedì 13 ottobre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy

live lunedì 13 ottobre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy Lari Basilio at Il Garibaldi (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – Il Garibaldi, Via Giuseppe Garibaldi 69, 59100, Prato, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – Il Garibaldi, Via Giuseppe Garibaldi 69, 59100, Prato, Italy Any Other at Locomotiv Club (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live giovedì 16 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Nick Mulvey at Covo Club (16 Oct 25) with Harrison Storm live giovedì 16 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Luca Testa at Pick-Up Torino (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Frenesi at OFF TOPIC (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy Machinedrum at Cap 10100 (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Cap 10100, Corso Moncalieri 18, 10100, Turin, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Cap 10100, Corso Moncalieri 18, 10100, Turin, Italy Anastasio at Locomotiv Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live venerdì 17 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It La Luz at Covo Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy La Luz and Thanya Iyer at Covo Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Suzi Sabotage at Blah Blah (17 Oct 25) with newdress live venerdì 17 ottobre 2025 – Blah Blah, Via Po 21, 10124, Turin, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Blah Blah, Via Po 21, 10124, Turin, Italy CANCELED: Rumba De Bodas at Spazio 211 (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Richie Hawtin at Cocoricò (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Cocoricò, Viale Chieti, 44, 47838, Riccione, Italy

live sabato 18 ottobre 2025 – Cocoricò, Viale Chieti, 44, 47838, Riccione, Italy Sun Kil Moon at Locomotiv Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live sabato 18 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It New Candys at Covo Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live sabato 18 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy MASSIMO GIUNTINI at Folk Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy

live sabato 18 ottobre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (19 Oct 25) live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy corto.alto at Locomotiv Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live venerdì 24 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It aabu at Covo Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 24 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live venerdì 24 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy Cristiano De André at Il Garibaldi (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Il Garibaldi, Via Giuseppe Garibaldi 69, 59100, Prato, Italy

live sabato 25 ottobre 2025 – Il Garibaldi, Via Giuseppe Garibaldi 69, 59100, Prato, Italy Alabaster DePlume at Locomotiv Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live sabato 25 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It The K's at Covo Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live sabato 25 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Mar at Duel Club (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy

live domenica 26 ottobre 2025 – Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy Pink Floyd Immersion at Auditorium 10 Settembre 1943 (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Auditorium 10 Settembre 1943, Corso Risorgimento, 221, 86170

live domenica 26 ottobre 2025 – Auditorium 10 Settembre 1943, Corso Risorgimento, 221, 86170 Buñuel and Selva Oscura at Locomotiv Club (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live domenica 26 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It VLURE at Covo Club (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live domenica 26 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Simone Tango at Teatro Mazzacorati 1763 (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Teatro Mazzacorati 1763, Via Toscana, 19, 40141, Bologna, Ita

live domenica 26 ottobre 2025 – Teatro Mazzacorati 1763, Via Toscana, 19, 40141, Bologna, Ita Mao [IT] at PoDiCiotto (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live domenica 26 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy ABBA Symphonic at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali live lunedì 27 ottobre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G

live lunedì 27 ottobre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G Sade Mangiaracina at Ridotto Politeama (28 Oct 25) with Luca Aquin live martedì 28 ottobre 2025 – Ridotto Politeama, Via Giuseppe Garibaldi 33, 59100, Prato, It

live martedì 28 ottobre 2025 – Ridotto Politeama, Via Giuseppe Garibaldi 33, 59100, Prato, It Karriem Riggins and J-Rocc at Locomotiv Club (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live martedì 28 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Marco Masini at Teatro Carlo Felice (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa

live martedì 28 ottobre 2025 – Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Lo Stretto Indispensabile at Locomotiv Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live venerdì 31 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Arssalendo at Covo Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Random at Unipol Arena (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)