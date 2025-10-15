Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma Any Other and Nic T at Locomotiv Club (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live giovedì 16 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Nick Mulvey at Covo Club (16 Oct 25) with Harrison Storm live giovedì 16 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Luca Testa at Pick-Up Torino (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Frenesi at OFF TOPIC (16 Oct 25) live giovedì 16 ottobre 2025 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy

live giovedì 16 ottobre 2025 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy Anastasio at Locomotiv Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live venerdì 17 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It La Luz at Covo Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy La Luz and Thanya Iyer at Covo Club (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Suzi Sabotage at Blah Blah (17 Oct 25) with newdress live venerdì 17 ottobre 2025 – Blah Blah, Via Po 21, 10124, Turin, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Blah Blah, Via Po 21, 10124, Turin, Italy CANCELED: Rumba De Bodas at Spazio 211 (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live venerdì 17 ottobre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Eros Ramazzotti at Ziggo Dome (17 Oct 25) live venerdì 17 ottobre 2025 – Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands

live venerdì 17 ottobre 2025 – Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands Sun Kil Moon at Locomotiv Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live sabato 18 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It New Candys at Covo Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live sabato 18 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy MASSIMO GIUNTINI at Folk Club (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy

live sabato 18 ottobre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy Eros Ramazzotti at Ziggo Dome (18 Oct 25) live sabato 18 ottobre 2025 – Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands

live domenica 19 ottobre 2025 – Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands Mao [IT] at PoDiCiotto (19 Oct 25) live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)