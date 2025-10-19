Home Calendario concerti e festival Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate
Categorie: Calendario concerti e festivalMusicaNews

Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.

Pubblicato da
Redazione
19 Ottobre 2025

Concerti e festival (Ph. Harare)

Concerti e festival in programma

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (19 Oct 25) live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • corto.alto at Locomotiv Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • aabu at Covo Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • Alabaster DePlume at Locomotiv Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • The K's at Covo Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Buñuel, Selva Oscura, and The Lancasters at Locomotiv Club (26 O live domenica 26 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • CANCELED: VLURE at Covo Club (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Simone Tango at Teatro Mazzacorati 1763 (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Teatro Mazzacorati 1763, Via Toscana, 19, 40141, Bologna, Ita
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • ABBA Symphonic at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali live lunedì 27 ottobre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Karriem Riggins and J-Rocc at Locomotiv Club (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Marco Masini at Teatro Carlo Felice (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa
  • Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy
  • Lo Stretto Indispensabile at Locomotiv Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (19 Oct 25) live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

Concerti di ottobre 2025

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (19 Oct 25) live domenica 19 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • corto.alto at Locomotiv Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • aabu at Covo Club (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (24 Oct 25) live venerdì 24 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • Alabaster DePlume at Locomotiv Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • The K's at Covo Club (25 Oct 25) live sabato 25 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Buñuel, Selva Oscura, and The Lancasters at Locomotiv Club (26 O live domenica 26 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • CANCELED: VLURE at Covo Club (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Simone Tango at Teatro Mazzacorati 1763 (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – Teatro Mazzacorati 1763, Via Toscana, 19, 40141, Bologna, Ita
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (26 Oct 25) live domenica 26 ottobre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • ABBA Symphonic at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali live lunedì 27 ottobre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Karriem Riggins and J-Rocc at Locomotiv Club (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Marco Masini at Teatro Carlo Felice (28 Oct 25) live martedì 28 ottobre 2025 – Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa
  • Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy
  • Lo Stretto Indispensabile at Locomotiv Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
  • Arssalendo at Covo Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy
  • Random at Unipol Arena (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 19 Ottobre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
19 Ottobre 2025

Articoli recenti

Calcio, Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming

19 Ottobre 2025

Soul, funk e malinconie d’autunno: la playlist perfetta

19 Ottobre 2025

I Gazpacho tornano con il nuovo album Magic 8-Ball: otto storie di infinito e introspezione

18 Ottobre 2025

Not Moving, l’ultimo capitolo con That’s All Folks! Quarant’anni di rock e libertà

17 Ottobre 2025

Hilary Woods con il nuovo album Night CRIÚ

17 Ottobre 2025

Lingue e società nell’Italia contemporanea: il nuovo saggio di Mari D’Agostino e Giuseppe Paternostro

16 Ottobre 2025