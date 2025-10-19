Home Articoli Milan-Fiorentina: la diretta live streaming
Milan-Fiorentina: la diretta live streaming

Milan e Fiorentina si affrontano stasera a San Siro per il posticipo della settima giornata di Serie A. I rossoneri, quarti con 13 punti, possono balzare in testa con un successo. I viola, terzultimi, cercano punti salvezza. Ecco le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita in tv e streaming. In campo stasera, domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:45.

19 Ottobre 2025

Milan-Fiorentina (AI)

Il Milan torna protagonista questa sera, domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:45, nel posticipo della settima giornata della serie A di calcio. A San Siro arriva la Fiorentina, in una sfida che promette intensità e significato per entrambe le squadre. Il Diavolo, quarto in classifica con 13 punti, può conquistare la vetta in caso di vittoria. Per la formazione di Massimiliano Allegri ssi tratta di un test importante per confermare l’ottimo avvio di stagione.

La diretta testuale streaming

Le difficoltà dei viola

La Fiorentina, allenata da Stefano Pioli, vive invece un momento complesso. Con soli 3 punti in classifica, i viola occupano il terzultimo posto e devono invertire la rotta per risalire. La gara di San Siro rappresenta una tappa cruciale per rilanciare una stagione finora deludente.

La classifica attuale della serie A

Probabili formazioni e orario

Il fischio d’inizio di Milan-Fiorentina è previsto per le 20:45. Entrambe le squadre si schierano con un modulo speculare, il 3-5-2, ma con interpreti di grande qualità.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli

Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di balzare al primo posto, mentre la Fiorentina cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Dove vedere la partita

Milan-Fiorentina, in campo stasera domenica 18 ottobre 2025, alle ore 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Sky con il pacchetto Zona Dazn (canale 214) potranno seguirla anche in tv. La gara sarà inoltre disponibile in streaming sull’app ufficiale di Dazn.

Conclusione

San Siro si prepara a una serata decisiva. Il Milan punta a confermare la propria forza, mentre la Fiorentina cerca riscatto. Un posticipo che potrebbe ridisegnare la classifica e accendere ulteriormente la corsa al vertice della Serie A. (La redazione)

